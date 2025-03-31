En la próxima actualización de abril, eliminaremos la caja de estandarte y las fichas de estandarte.

Seguirás pudiendo ganar marcos y adornos en los desafíos, eventos y cubos de la suerte, además de en el Pass Royale y en la tienda.

Con esta actualización, disponible el 31 de marzo, tus fichas de estandarte se convertirán en oro y desaparecerán del juego. Además, las ofertas de fichas de estandarte ya no aparecerán en la tienda de temporada.

100 fichas de estandarte = 2000 de oro, con una capacidad máxima de conversión de 2000 fichas de estandarte (40 000 de oro).

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale