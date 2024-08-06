La defensa de la evolución del mago era demasiado alta, pues solo los hechizos más costosos afectaban a su escudo. Ahora se puede destruir su escudo con hechizos pequeños como la descarga. El mago ha recibido un aumento de sus PV base para que sobreviva al veneno, de modo que las combinaciones como la descarga y el veneno no servirán para neutralizar a su evolución.