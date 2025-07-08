Ajustes de equilibrio de julio
DEBILITACIONES ⬇️
Espíritu de hielo
Se ha reducido la duración de la congelación en un 8 %, (de 1,2 segundos a 1,1 segundos).
Además de ser el espíritu más poderoso, el espíritu de hielo también ralentiza demasiado a las cargas de varias tropas. Vamos a reducir la duración de la congelación para fomentar el uso de otros espíritus y cartas de bajo coste.
El Tronco
Se ha reducido el daño que inflige en un 8 % (de 289 a 266).
El Tronco es demasiado poderoso contra tropas con unos puntos de vida medios. Vamos a reducir el daño que inflige, pero seguirá teniendo la capacidad de empujar a las tropas y eliminar a aquellas con pocos puntos de vida.
Evolución del barril de duendes
Se ha reducido el daño que inflige el barril con muñecos de duende en un 26 % (de 120 a 89).
Que los jugadores lidien con dos barriles a la vez es muy complicado. Vamos a reducir el daño que inflige el barril con muñecos duende para fomentar el uso de otras evoluciones en mazos con señuelos.
Evolución de la bruja
Se ha reducido la curación por esqueleto que recibe en un 12 % (de 64 a 56).
Vamos a reducir la resistencia que tiene la evolución de la bruja ante hechizos y cartas que infligen daño de área (manteniendo las sinergias con otras cartas de esqueletos) para diferenciarla de otras tropas de alcance similares.
MEJORAS ⬆️
Esqueleto gigante
Se ha aumentado el daño que inflige en un 4 % (de 266 a 276).
El punto fuerte del esqueleto gigante hasta ahora ha sido principalmente su bomba, así que vamos a aumentar el daño que inflige para que esté a la altura de otras tropas similares como la P.E.K.K.A. y el megacaballero.
Gólem de hielo
Se han aumentado sus puntos de vida en un 10 % (de 1198 a 1315).
La táctica del gólem furtivo le ha quitado bastante protagonismo al gólem de hielo. Vamos a aumentar sus puntos de vida para que sea una tropa que funcione mejor como minitanque.
Mini P.E.K.K.A.
Se han aumentado sus puntos de vida en un 5 % (de 1361 a 1433).
Aunque es una tropa defensiva muy efectiva, el mini P.E.K.K.A. es bastante frágil cuando contraataca. Vamos a aumentar sus puntos de vida para que sea más eficaz en la ofensiva.
CAMBIOS 🔄
Pillos
Se ha aumentado el daño que inflige el niño pillo en un 54 % (de 133 a 204).
Se ha reducido el daño que inflige la niña pilla en un 6 % (de 133 a 125).
Los pillos son débiles, por lo general, debido a que los hechizos tienen mayor peso. Queremos que el niño no dependa tanto de las niñas pillas y, a su vez, que las niñas no pongan tanta presión contra los mazos que no tengan las tropas correctas para contraatacar.
Bandida líder
Se han reducido sus puntos de vida en un 4 % (de 2721 a 2624).
Se ha aumentado el tiempo de carga de la habilidad de 0 a 3 segundos.
La habilidad ya no se reinicia cuando alcanza el 50 % de los puntos de vida, sino que tiene 2 cargas.
Uno de los objetivos del diseño de la bandida líder es que esta campeona pueda usar su habilidad dos veces cada vez que la despliegan. Sin embargo, que el tiempo de carga se reiniciara al alcanzar el 50 % de los puntos de vida era una forma demasiado complicada de alcanzar este objetivo. Ahora su habilidad se cargará un máximo de dos veces, con un tiempo de carga corto entre cada una, para que pueda alcanzar este objetivo más fácilmente. También vamos a reducir sus puntos de vida para que defenderse contra ella sea más sencillo.
Monje
Se han aumentado sus puntos de vida en un 3 % (de 2150 a 2214).
Se ha disminuido la reducción de daño de su habilidad en un 19 % (del 80 % al 65 %).
La habilidad del monje se usaba demasiado a menudo para detener a otras tropas en lugar de para reflejar proyectiles. Queremos que su resistencia ahora dependa más de sus puntos de vida y menos de su habilidad.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale