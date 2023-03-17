Adelanto de la Actualización: ¡Fichas de Temporada y más!
A finales del mes, ¡llegará una nueva Actualización! Lo que sigue es un adelanto de algunas de las características que se implementarán.
La pestaña 'Eventos' (el lugar donde juegas a los desafíos especiales) sufrirá un cambio de imagen muy necesario, introduciendo funciones que responden a las principales preocupaciones que hemos escuchado de la Comunidad de Clash Royale.
FICHAS DE TEMPORADA Y TIENDA DE TEMPORADA
El mayor cambio en Eventos (cualquier modo de juego en la pestaña Eventos) es que las recompensas predeterminadas ya no existirán.
Hemos escuchado muchos comentarios sobre cómo no merecía la pena jugar a ciertos Desafíos para conseguir un Cofre de Oro a las 8 victorias, o una carta que no necesitabas.
Para facilitar a los jugadores la obtención de las recompensas que desean, hemos introducido las FICHAS DE TEMPORADA.
Cada evento que juegues te dará Fichas de Temporada, que podrás gastar en la TIENDA DE TEMPORADA.
La Tienda de Temporada tendrá una gran variedad de recompensas en las que gastar tus Fichas de Temporada, como: Oro, Objetos Mágicos (incluyendo Libros), Comodines, Estandartes de Batalla, Reacciones y más.
¿Cómo conseguir fichas de temporada?
Jugando en los Eventos;
Avanzando en el Pass Royale (incluyendo el Pass Gratuito).
¡Fácil!
¡Una Actualización para Perdedores!
Queríamos que tanto ganar como perder fuera más gratificante, así que hemos implementado un nuevo sistema para ganar Fichas de Temporada en los Eventos.
Ganarás Fichas de Temporada al final de una Batalla (en Eventos) basadas en lo siguiente:
Torres de Coronas destruidas
Torres de Coronas defendidas
Elixir gastado
Es posible ganar hasta 1000 Fichas de Temporada al día jugando en Eventos. Este límite diario se puede aumentar con un potenciador de temporada, ¡hasta un máximo de 7000 fichas al día!
Puedes seguir jugando en los Eventos, incluso después de alcanzar tu límite diario.
EVENTOS 2.0 Y MODOS DE FIESTA
La pestaña Eventos ahora contiene una selección de modos de juego.
Desafío especial
1c1
2c2
Desafíos Especiales infinitos
Ahora puedes jugar a los desafíos especiales todas las veces que quieras mientras estén disponibles.
Este era uno de los cambios más solicitados en los desafíos especiales. Se acabó eso de perder 3 veces y no poder jugar al nuevo modo de juego, o de completar un desafío y no poder jugar más.
También significa que ya no tendrás que pagar gemas para seguir jugando, así que podrás ganar recompensas a través de las Fichas de Temporada sin ningún inconveniente... sin contar el compañero 2c2 aleatorio que juega de 10 Elixir en el puente.
Modo Fiesta 2: Más diversión
El modo Fiesta ha regresado de los muertos, ya no estará escondido en el menú de siempre, sino en un nuevo sitio de fácil ubicación.
Ahora lo puedes encontrar en la pestaña Eventos y puedes jugar a ambos a través de una variedad de modos de juego de 1c1 y 2c2 que van rotando con regularidad.
Juego Equilibrado (Igualdad de condiciones)
El nivel de las cartas y de la torre, está ahora limitado al nivel 11 mientras juegas cualquier Evento. ¡Genial!
¡Esperamos que disfrutes de los cambios y que estés atento a la Actualización que se viene a finales del mes!
Estas características están actualmente en desarrollo y pueden diferir de su versión final.