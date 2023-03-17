A finales del mes, ¡llegará una nueva Actualización! Lo que sigue es un adelanto de algunas de las características que se implementarán.

La pestaña 'Eventos' (el lugar donde juegas a los desafíos especiales) sufrirá un cambio de imagen muy necesario, introduciendo funciones que responden a las principales preocupaciones que hemos escuchado de la Comunidad de Clash Royale.