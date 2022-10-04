Ajustes de equilibrio de octubre de 2022
¡Estos cambios ya están EN VIVO!
LISTA DE CARTAS
Pandilla de duendes ☝️
Gólem de elixir ☝️
Cañón 👇
Cañón con ruedas 👇
Puercos reales 👇
Gran minero 👇
Mortero 👇
Choza de bárbaros 🔄
¡Lee todos los cambios y los motivos por los que los hemos realizado a continuación!
PANDILLA DE DUENDES
Número de duendes con lanza: ☝️ se ha aumentado de 2 a 3 duendes.
Hace tiempo que el grupo más verde de la arena quedó relegado a un segundo plano. Para que pueda recuperar su antigua gloria, vamos a volver a traer al tercer duende con lanza, el cual dejó la arena hace cinco (¡cinco!) años.
GÓLEM DE ELIXIR
Velocidad de ataque:
☝️ se ha aumentado en un 15 % en todas sus formas.
Aunque estamos satisfechos con los cambios realizados recientemente, la nueva división de elixir lo ha debilitado demasiado. Aumentar la velocidad de ataque de las tres formas —el gólem de elixir, el golemita de elixir y el pegote de elixir— lo convertirá en una mayor amenaza cuando alcance una torre de coronas.
CAÑÓN
Puntos de vida: 👇 se han reducido en un 8 %.
CAÑÓN CON RUEDAS
Puntos de vida (de la forma destruida): 👇 se han reducido en un 8 %.
El cañón es una de las estructuras más populares gracias a su bajo coste de elixir y a su durabilidad. Vamos a reducir sus puntos de vida para que sea más frágil y otras alternativas defensivas tengan más probabilidades de ser elegidas.
Este cambio también afecta a la forma destruida del cañón con ruedas.
PUERCOS REALES
Primer ataque: 👇 un 60 % más lento.
¿Quién fue el culpable de que los puercos se desataran? Estos han resultado ser bastante poderosos en el juego, pues se debe contraatacar con la estrategia perfecta si no se quiere que golpeen una torre de coronas. Al retrasar el primer ataque, permitimos que las tropas y las torres de coronas tengan un poco más de margen para derrotarlos.
EL GRAN MINERO
Puntos de vida: 👇 se han reducido en un 8 %.
El gran minero por fin ocupa una posición poderosa en la arena. De hecho, podríamos decir que su grandeza ha sobrepasado demasiado las expectativas. Le hemos recortado el bigote, lo que ha reducido sus puntos de vida.
MORTERO
Puntos de vida: 👇 se han reducido en un 7 %.
En los últimos meses, el mortero ha ganado popularidad y fuerza gracias a los nuevos mazos que están surgiendo con el rey esqueleto. Al reducir sus puntos de vida, este permanecerá menos tiempo en el campo de batalla y derrotarlo será más fácil.
CHOZA DE BÁRBAROS
Coste de elixir: 👇 se ha reducido de 7 a 6 gotas de elixir.
Velocidad de generación: 👇 se ha aumentado de 11 a 15 segundos.
Cantidad generada: ☝️ se ha aumentado de 2 a 3.
Tiempo de vida: 👇 se ha reducido de 40 a 30 segundos.
Generación tras destrucción: 👇 se ha reducido de 2 bárbaros a 1 bárbaro.
Número total de bárbaros generados: 👇 se ha reducido de 10 a 8 bárbaros.
La acogedora choza de bárbaros es, desde hace ya un tiempo, la peor carta del juego. Ha llegado al nivel del hechizo curativo (sí, ha caído muy bajo).
Aunque pensamos que un modo de juego basado en la generación "spawner meta" (con cartas como la choza de bárbaros, la choza de duendes, el horno o la tumba) tiene una naturaleza más defensiva y hace que el juego sea menos divertido, no queremos relegar esta carta a las profundidades de la arena... ¡y, desde luego, no queremos ver a un espíritu bárbaro!
Con este cambio queremos fomentar el uso de la choza de bárbaros en jugadas más agresivas, por lo que hemos disminuido su potencial defensivo mediante algunas modificaciones, a la vez que ha ganado más valor si permanece intacta.