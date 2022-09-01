El Clash Fest es una celebración de Clash de un mes de duración que contará con eventos únicos dentro y fuera del juego, tanto en Clash Royale como en Clash of Clans.



¡Celebremos el mayor evento de Clash del año con muchos premios fantásticos! Prepárate para poner a prueba tus habilidades con 7 Desafíos en el juego - cada uno centrado en un tema diferente - y disfruta de contenido exclusivo en nuestras redes sociales, como documentales, detrás de las cámaras, intros de la semana, eventos de creadores, preguntas y respuestas, ¡y mucho más!



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El Clash Fest cubrirá todos los eventos relacionados con las Finales Mundiales, que se celebrarán en Helsinki, Finlandia, del 23 al 25 de septiembre.



Te mantendremos informado a medida que avance el tiempo, pero, por ahora, vamos a centrarnos en los 7 desafíos que tendremos en el juego.

