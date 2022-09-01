¡BIENVENIDO AL CLASH FEST!
El Clash Fest es una celebración de Clash de un mes de duración que contará con eventos únicos dentro y fuera del juego, tanto en Clash Royale como en Clash of Clans.
¡Celebremos el mayor evento de Clash del año con muchos premios fantásticos! Prepárate para poner a prueba tus habilidades con 7 Desafíos en el juego - cada uno centrado en un tema diferente - y disfruta de contenido exclusivo en nuestras redes sociales, como documentales, detrás de las cámaras, intros de la semana, eventos de creadores, preguntas y respuestas, ¡y mucho más!
¿Eres un aficionado a los deportes electrónicos? ¡Te hemos pillado!
El Clash Fest cubrirá todos los eventos relacionados con las Finales Mundiales, que se celebrarán en Helsinki, Finlandia, del 23 al 25 de septiembre.
Te mantendremos informado a medida que avance el tiempo, pero, por ahora, vamos a centrarnos en los 7 desafíos que tendremos en el juego.
7 DESAFÍOS DE CLASH FEST
Habrá un total de 7 desafíos únicos a lo largo de septiembre y principios de octubre. Cada uno de ellos tendrá un premio especial que se sorteará entre los jugadores que intenten cada uno de los desafíos.
Sí, ¡incluso intentándolo una sola vez!
Jueves, 1 de septiembre:
Desafío #1: Triple Elixir
REACCIÓN: Completa el desafío y gana la reacción del "Gólem de elixir fiestero"
Premio del sorteo: Billetes, vuelos y hotel para las Finales Mundiales en Helsinki para el ganador + 1 amigo
GANADOR: ¡El jugador "kimjun" es el ganador del sorteo y estará viajando a las Finales Mundiales!
Lunes, 5 de septiembre:
Desafío #2: Retro Royale
REACCIÓN: Completa el desafío y gana la reacción del "Duende malabarista"
Premio del sorteo: Edición limitada de la P.E.K.K.A. dorada firmada por el equipo de CR + 1 iPad
Lunes, 12 de septiembre:
Desafío #3: Duelos
REACCIÓN: Completa el desafío y gana la reacción de "Autocuración"
Viernes, 16 de septiembre:
Desafío #4: 2c2
REACCIÓN: Completa el desafío y gana la reacción épica de "Choca esos Cinco"
Premio del sorteo: Cajas de merchandising de Clash Royale para el ganador y sus compañeros del Clan
Lunes, 19 de septiembre:
Desafío #5: Desafío con Vetos
REACCIÓN: Completa el desafío y gana la reacción del "Leñador vidente"
Viernes, 23 de septiembre:
Desafío #6: Muerte súbita
REACCIÓN: Completa el desafío y gana la reacción "Te estoy vigilando"
Premio del sorteo: 10 ganadores recibirán merchandising de Clash Royale Esports
Lunes, 26 de septiembre - 2 de octubre:
Desafío #7: Desafío de aumento
REACCIÓN: Completa el desafío y gana la reacción de "Alto Voltaje"
NOTA: El ganador debe poder viajar a las Finales Mundiales que tendrán lugar del 23 al 25 de septiembre en Helsinki, Finlandia.
Todos los ganadores recibirán un mensaje en el juego (en la pantalla principal del juego, bajo el icono social) y DEBERÁN responder en un plazo de 24 horas para confirmar su premio. Si el ganador no responde ni reclama su premio, se sorteará de nuevo hasta que se encuentre un ganador elegible.
¡Es hora de luchar por gloria, recompensas y un montón de diversión!
¡QUE EMPIECEN LOS JUEGOS!