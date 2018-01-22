Este fin de semana, la comunidad de Clash Royale se ha vuelto loca por la SUS Cup, un torneo inventado literalmente, por Simone ‘Nemos’ D’Orazio, orgulloso miembro del equipo profesional Team QLASH.

La SUS Cup se jugará estos días:

Lunes - Jueves, Enero 22 - 25, 21:00 UTC

Lunes - Jueves, Enero 29 - Febrero 1, 21:00 UTC

FINALES - Lunes, Febrero 5, 21:00 UTC

¿Y quién mejor que Nemos, para explicarnos cómo se llevará a cabo el torneo, cuales son las reglas, y cómo ha conseguido a los mejores jugadores del mundo de Clash Royale?

Primero lo primero: ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear la SUS CUP?

¡Buena pregunta! Justo después de EWSC Paris – donde participé junto con otras personas – comencé a comprender mejor la escena competitiva dentro de Clash Royale y a hacer amigos entre jugadores internacionales.

Después pensé: “¡Debo de mostrar a la comunidad Italiana el potencial de este juego! Y decidí crear este evento donde se reúnen los mejores jugadores del mundo.

Ok, ahora explícanos qué es la SUS Cup.

Primero, quería crear algo nuevo para Clash Royale. Es por ello que creamos un sistema de elección para los equipos.

En lo que se refiere a el formato de la competición, decidí por algo como Rey en la Colina, con 3 sets: para ganar, el equipo debe eliminar a todos los jugadores del equipo contrario. Si un equipo pierde a todos sus jugadores, el capitán puede dar una "vida extra" a uno de ellos para un último combate.

¿Cómo funcionó el sistema de selección?

Elegí a 8 de los jugadores con más influencia en la comunidad internacional de Clash Royale para convertirlos en Capitanes de Equipo.

Después, tuvieron que combatir entre ellos para decidir el orden de selección de los combatientes dentro de sus equipos. ¡Convirtiéndolo en uno de los brackets mejor equilibrados hasta ahora! ¡En cuanto el orden de los capitanes había sido decidido, durante la Noche de Selección organizamos los equipos... y aquí es donde el verdadero show comenzó!

¿Conoces a alguien que pueda destacar en este formato?

No quiero sobreestimar, pero puedo decir que este formato requiere de mente fría, y nadie tiene mas experiencia en eso que Surgical Goblin.

Pero confía en mi: no será fácil para ninguno de los equipos...