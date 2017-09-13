Entonces… ¿Quieres saber cómo obtener una carta legendaria?

No es física cuántica, ¡Ni tampoco es magia! Tan solo es un poco de suerte… y algo de matemáticas.



Todos los jugadores están destinados a recibir una carta legendaria. Es por esto que les dejamos acá abajo varios vídeos con más información sobre cómo funciona el sistema de cofres de Clash Royale (subtítulos disponibles en Español y varios idiomas).



¡Esperamos que los disfruten!