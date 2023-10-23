¡CLASH ROYALE LLEGA A PC CON GOOGLE PLAY JUEGOS!

Hemos lanzado Clash Royale en Google Play Juegos para PC. Los juegos de Supercell van a pasar a estar disponibles en PC, además de en formato móvil, por primera vez en la historia.

¡Llega el momento de jugar a Clash Royale de una forma completamente nueva! 💪

Una pantalla más grande y una experiencia más inmersiva.

Uso de ratón y teclado para una experiencia de juego mejorada.

Sincronización fluida entre en el móvil y el PC.

Perfecto para retransmitir en directo.

¿Quieres probarlo? 👇

Echa un vistazo a Clash Royale en Google Play desde tu PC.