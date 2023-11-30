CAMBIOS EN EL CAMINO DE LEYENDAS
NUEVOS NIVELES MÁXIMOS EN EL MODO COMPETITIVO
¡Los niveles de élite llegan al camino de leyendas el 4 de diciembre!
Cuando lanzamos los niveles de élite en junio, anunciamos que las cartas se limitarían al nivel 14 hasta una fecha posterior. ¡Esa fecha ha llegado!
MÁS RECOMPENSAS DE COMODINES DE ÉLITE
Además de los nuevos niveles máximos, vamos a aumentar la cantidad de comodines de élite que los jugadores pueden conseguir cada temporada mientras avanzan por el Camino de Leyendas.
Los NUEVOS niveles máximos y recompensas para el Camino de Leyendas son los siguientes:
NUEVO
NUEVO
NUEVO
|Liga
|Nivel máximo
|Comodines de élite
|1
|11
|0
|2
|12
|2500
|3
|12
|2500
|4
|13
|7500
|5
|13
|15000
|6
|14
|25000
|7
|14
|25000
|8
|15
|35000
|9
|15
|35000
|10
|15
|50000
ANTES
ANTES
|Liga
|Nivel máximo
|Comodines de élite
|1
|11
|0
|2
|11
|0
|3
|11
|0
|4
|12
|0
|5
|12
|2500
|6
|13
|7500
|7
|13
|7500
|8
|14
|15000
|9
|14
|15000
|10
|14
|25000
Estos cambios convertirán el Camino de Leyendas en la mejor manera de subir de nivel de élite... ¡siempre y cuando tengas las habilidades necesarias!
También hemos ajustado los niveles máximos de las otras ligas para crear una progresión más fluida hacia las ligas que contienen niveles de élite, para que no haya un aumento tan repentino de los niveles de cartas en las batallas.
¡Estos cambios estarán disponibles en el Camino de Leyendas en cuanto empiece la próxima temporada, el 4 de diciembre!