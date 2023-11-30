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30 nov 2023
Blog – Clash Royale

CAMBIOS EN EL CAMINO DE LEYENDAS

NUEVOS NIVELES MÁXIMOS EN EL MODO COMPETITIVO

¡Los niveles de élite llegan al camino de leyendas el 4 de diciembre!

Cuando lanzamos los niveles de élite en junio, anunciamos que las cartas se limitarían al nivel 14 hasta una fecha posterior. ¡Esa fecha ha llegado!

MÁS RECOMPENSAS DE COMODINES DE ÉLITE

Además de los nuevos niveles máximos, vamos a aumentar la cantidad de comodines de élite que los jugadores pueden conseguir cada temporada mientras avanzan por el Camino de Leyendas.

Los NUEVOS niveles máximos y recompensas para el Camino de Leyendas son los siguientes:

NUEVO

NUEVO

NUEVO

LigaNivel máximoComodines de élite
1110
2122500
3122500
4137500
51315000
61425000
71425000
81535000
91535000
101550000

ANTES

ANTES

LigaNivel máximoComodines de élite
1110
2110
3110
4120
5122500
6137500
7137500
81415000
91415000
101425000

Estos cambios convertirán el Camino de Leyendas en la mejor manera de subir de nivel de élite... ¡siempre y cuando tengas las habilidades necesarias!

También hemos ajustado los niveles máximos de las otras ligas para crear una progresión más fluida hacia las ligas que contienen niveles de élite, para que no haya un aumento tan repentino de los niveles de cartas en las batallas.

¡Estos cambios estarán disponibles en el Camino de Leyendas en cuanto empiece la próxima temporada, el 4 de diciembre!