¡Cambios en el Emparejamiento!
Durante mucho tiempo, uno de los mayores comentarios de los jugadores se ha centrado en los emparejamientos entre niveles de rey. Por ejemplo, enfrentarse a un jugador que tiene varios niveles más altos que tú mientras juegas.
Hoy nos ocupamos de esto en una pausa de mantenimiento.
¿QUÉ VA A CAMBIAR?
Un cambio global en el emparejamiento individual.
Los jugadores serán emparejados por defecto con jugadores que tengan un Nivel de Rey +1 o -1 al suyo (junto a un emparejamiento idéntico).
Por ejemplo, un jugador que tiene un Rey en el nivel 12 será emparejado con un Rey en el nivel 11, 12 o 13.
Nota: Esta regla no cambiará las reglas actuales de emparejamiento basadas en el número de trofeos.
MANTENER LA RAPIDEZ DEL EMPAREJAMIENTO
Sin embargo, para mantener el tiempo de emparejamiento aceptable, estos parámetros aumentarán en +1 / -1 cada 5 segundos de espera, hasta un máximo de +3 / -3 a los 10 segundos.
Esto es para asegurar que los jugadores no se queden atascados buscando una partida durante largos periodos de tiempo.
GUERRAS DE CLANES 2 | EMPAREJAMIENTO
La excepción a la regla anterior es en la Guerra de Clanes 2, donde el tiempo para aumentar el nivel del Rey de tu adversario será de 20 segundos en lugar de 5 segundos. Esto se debe a los comentarios sobre los emparejamientos actuales de Guerras de clanes, que esperamos que se solucionen y permitan más tiempo para encontrar un oponente con un nivel de Rey más cercano al tuyo.
¿CUÁNDO VA A SUCEDER ESTO?
Estos cambios se pondrán en marcha en breve, en un mantenimiento el jueves 25 de febrero. ¡HOY!
Estaremos supervisando este cambio en el emparejamiento para ver si surgen problemas y haremos cambios de nuevo si vemos algún impacto negativo, así que esto puede no ser un cambio permanente si vemos que los jugadores no pueden encontrar emparejamientos, por ejemplo.