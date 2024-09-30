Como preparación para la temporada de octubre de Clash Royale, hemos implementado algunos cambios interesantes al funcionamiento del Pass Royale. Uno de los más significativos ha sido la eliminación del pase de oro, que será reemplazado por el nuevo pase de diamante 💎 y por un Pass Royale gratis renovado. Aquí tienes todos los detalles acerca de esta transición:

❓ ¿Por qué hemos eliminado el pase de oro?

Hemos eliminado el pase de oro para que el Pass Royale sea más simple. A partir de ahora, existirá una única opción prémium, el pase de diamante, que vendrá con recompensas y beneficios mejorados. También hemos mejorado las recompensas y los beneficios del Pass Royale gratis para garantizar una mejor experiencia para todo el mundo.

📅 Fechas importantes y contenido:

25 de septiembre: el pase de oro dejará de estar disponible en el Supercell Store.

2 de octubre: se lanzará la nueva actualización, pero la temporada y el pase de septiembre seguirán activos un poco más de tiempo.

7 de octubre: el pase de oro dejará de estar disponible en el juego. El nuevo pase de diamante se lanzará oficialmente al comienzo de la temporada de octubre. Este contendrá una emocionante selección de recompensas, como personalizaciones, oro, estandartes y reacciones exclusivas.

💎 ¿Cuáles son las novedades del pase de diamante?

El pase de diamante ofrece recompensas exclusivas, entre las que se incluyen:

Personalizaciones exclusivas , como una reacción y un aspecto para las torres 🎨.

Cofres de mayor calidad , como el cofre de comodines real y el cofre del rey legendario , con recompensas de gran valor.

Los cubos de la suerte ahora estarán incluidos en el pase, por lo que tendrás más oportunidades de conseguir recompensas de mayor calidad.

🆓 Pass Royale gratis renovado para todos los jugadores

El Pass Royale gratis ha recibido mejoras considerables, y ahora ofrecerá recompensas por cada meta alcanzada. Estas son algunas de las principales mejoras: