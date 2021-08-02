2 ago 2021
¡Elige las próximas cartas potenciadas!

Durante las próximas 4 semanas, vosotros, la comunidad, tendréis la oportunidad de elegir de entre una selección de cartas cuál será la carta potenciada durante los próximos 7 días.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los viernes se podrá votar entre 4 cartas en Novedades de Clash Royale. La calidad de las cartas cambiará cada semana. Desde comunes a... ¡legendarias! Las votaciones se cerrarán los lunes y la carta ganadora estará potenciada durante una semana.

¿CUÁNDO SE PODRÁ VOTAR?

  • 6 de agosto: votación de cartas

    comunes

  • 13 de agosto: votación de cartas

    especiales

  • 20 de agosto: votación de cartas

    épicas

  • 27 de agosto: votación de cartas

    legendarias

Durante la primera semana se votará por la mejor carta COMÚN de entre las siguientes opciones:

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?

Seguidnos en nuestras redes sociales para saber cuándo empiezan las votaciones y qué carta gana cada semana.

¡Nos vemos en la arena!