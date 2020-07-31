⚔️¡Esto es todo lo que necesitas saber ⚔️
sobre las guerras de clanes 2!
Hace poco revelamos la nueva actualización que llega a Clash Royale en agosto: ¡las guerras de clanes 2!
Si prefieres leer las novedades en vez de verlas en vídeo, ¡puedes ponerte al día aquí!
Las guerras de clanes 2 son una reforma total de las guerras de clanes actuales, que llegan con otros cambios y mejoras de calidad.
En esta publicación del blog veremos algunos de los cambios principales (algunos los hemos revelado en el vídeo) que llegarán a Clash Royale cuando se lancen las guerras de clanes 2.
NOVEDAD: CARRERA DEL RÍO
¡Se han eliminado el día de colección y el día de guerra! Se han reemplazado con la nueva carrera del río.
Ahora cada clan tiene su propio barco del clan, que utilizarán para competir en la carrera del río. Los clanes avanzarán en la carrera del río al ganar fama mediante las tareas del río.
Los clanes se enfrentarán a los mismos adversarios a lo largo de toda la carrera del río, ¡así que podrás conocer a tus enemigos muy bien! Los clanes pueden atacar a los otros barcos de clanes enemigos mientras avanzan río abajo.
TEMPORADAS DE LAS GUERRAS DE CLANES 2
Las temporadas de las guerras de clanes 2 consisten en varias carreras del río, separadas por puertas bélicas.
El primer clan que llegue a la puerta bélica y que tenga mayor fama se llevará las mayores recompensas. Podrás seguir con tu viaje cuando empiece la siguiente carrera del río.
Cuando se terminen las carreras del río, los clanes entrarán en el coliseo de la guerra de clanes para luchar contra otros clanes y ganar más recompensas y gloria en las ligas de la guerra de clanes.
NOVEDAD: MAZOS DE GUERRA
Al haberse eliminado el día de colección, los jugadores ahora pueden utilizar su propia colección de cartas para formar 4 mazos de guerra únicos.
Los mazos de guerra contienen 32 cartas únicas. No puedes tener la misma carta en más de 1 mazo de guerra.
Los mazos de guerra se usan para completar las tareas del río.
Tras utilizar un mazo de guerra, este se pone en un tiempo de espera global hasta que se pueda volver a utilizar.
Los mazos de guerra utilizan los niveles de cartas de tu propia colección de cartas. ¡Prepárate para dominar 4 mazos diferentes y cartas de varios tipos!
NOVEDAD: TAREAS DEL RÍO
Las tareas del río te permiten ganar fama para tu clan y recompensas para ti.
Cuanta más fama tenga tu clan, más rápido se podrá mover tu barco del clan río abajo, ya que tu tripulación estará motivada por sus nuevos seguidores y por las victorias obtenidas.
Necesitarás utilizar mazos de guerra para cada una de las tareas del río que aparecen a continuación:
Batalla de barcos
Duelo
1c1
Entrenador
Astillero
A medida que las guerras de clanes 2 avanzan y se expanden tras su lanzamiento inicial, se añadirán más tareas del río.
NOVEDAD: MODOS DE JUEGO
DUELO
Es un estilo de juego al mejor de tres.
Proporciona las mayores recompensas.
Se necesita un mínimo de 3 mazos de guerra para combatir en un duelo.
Para ganar un duelo, los jugadores tendrán que luchar contra otros jugadores en el formato de al mejor de 3 utilizando 4 mazos exclusivos y consiguiendo 2 victorias.
Los duelos son una manera fantástica de probar tu destreza, ya que en cuantas más batallas participes, más necesitarás utilizar tus conocimientos de los mazos de tus rivales y saber qué cartas han utilizado o no para vencerles.
BATALLAS DE BARCOS
Jugador contra entorno.
Ataca barcos del clan enemigo y defiende el tuyo.
Los miembros del clan arman las defensas de su barco utilizando su propia colección de cartas.
Impide que otros clanes progresen dañando sus barcos del clan.
Roba la fama del clan enemigo y utilízala para potenciar el progreso de tu clan.
Necesita 1 mazo de guerra para atacar.
NOVEDAD: MERCADER
A los jugadores de Clash of Clans les sonará este rostro tan familiar: el mercader ofrecerá una selección de cartas diaria a los clanes que participen en la carrera del río. Esta selección cambiará a lo largo de la semana e incluirá intercambios especiales.
¡Los intercambios del clan no se van a ninguna parte!
El mercader será un sitio aparte en el que podrás gastar fichas de cambio para conseguir las cartas que necesitas.
NOVEDAD: RECOMPENSAS
A medida que avanzas en la carrera del río, ganarás más recompensas para ti y para tu clan.
Cuando se complete cada carrera del río, las recompensas se repartirán entre tu clan (dependiendo de si has participado o no).
Este proceso se parece al antiguo cofre del clan, en el que todos los miembros del clan contribuyen a una gran recompensa que al final se reparte entre cada miembro del clan.
¿CUÁNDO ES EL LANZAMIENTO?
Las guerras de clanes 2 se lanzarán en agosto de 2020.
Ten en cuenta que la actualización no se lanzará al mismo tiempo que empieza la temporada 14 (el día 3 de agosto). De todos modos, en la temporada 14 os daremos desafíos con recompensas para que os preparéis para su lanzamiento ese mes.
No te pierdas más vídeos y publicaciones en el blog de las guerras de clanes 2 a lo largo del mes de agosto.