Hace poco revelamos la nueva actualización que llega a Clash Royale en agosto: ¡las guerras de clanes 2!

Si prefieres leer las novedades en vez de verlas en vídeo, ¡puedes ponerte al día aquí!

Las guerras de clanes 2 son una reforma total de las guerras de clanes actuales, que llegan con otros cambios y mejoras de calidad.

En esta publicación del blog veremos algunos de los cambios principales (algunos los hemos revelado en el vídeo) que llegarán a Clash Royale cuando se lancen las guerras de clanes 2.