¡Clash Royale cumple 5 años!
¡CELÉBRALO CON NOSOTROS!
Han pasado cinco años desde el lanzamiento de Clash Royale y lo celebramos con REACCIONES GRATUITAS, un Pass Royale especial y eventos de Desafíos Especiales... ¡durante todo el mes!
CREADORES SUPERCELL: SORTEOS DE REACCIONES
¡Nos hemos unido a nuestros creadores de Supercell para regalar una Reacción EXCLUSIVA de la Curandera Guerrera!
¡Consulta con tus Creadores de Contenido de Clash Royale favoritos para ver cómo puedes desbloquear esta Reacción!
RECOMPENSAS PASS ROYALE
¡Desbloquea 70 recompensas ganando Coronas por las Torres destruidas!
Obtén el Pass Royale para desbloquear las recompensas y beneficios únicos de la Temporada 21.
Aspecto de la Torre y Reacción únicas
40.000 de Oro
Aspecto
exclusivo
de la Torre & Reacción
6 x
Cofres Relámpago
3 x
Cofres Relámpago Especiales
(¡Contiene cartas Especiales!)
4 x
Cofres Relámpago Épicos
(¡Cartas Épicas garantizadas!)
4
fichas de intercambio
Hasta
7 rayos por cofre
*
1
Cofre legendario
(¡Una carta legendaria garantizada!)**
Bonos de Oro
extra (hasta 10.000 de oro)
* Los rayos te permiten reemplazar las cartas para tener una mejor oportunidad de conseguir las que quieres.
** Si estás en la Arena 6 o superior.
RECOMPENSAS GRATUITAS
¿No tienes Pass Royale? Puedes ganar los siguientes premios GRATUITOS:
34 cofres de coronas (contiene
gemas
y cartas de cualquier calidad)
1
COFRE LEGENDARIO
(
si estás en la Arena 6 o más alto al comienzo de la temporada
)