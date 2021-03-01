¡Desbloquea 70 recompensas ganando Coronas por las Torres destruidas!



Obtén el Pass Royale para desbloquear las recompensas y beneficios únicos de la Temporada 21.

Aspecto de la Torre y Reacción únicas



40.000 de Oro



Aspecto exclusivo de la Torre & Reacción



6 x Cofres Relámpago

3 x Cofres Relámpago Especiales (¡Contiene cartas Especiales!)



4 x Cofres Relámpago Épicos (¡Cartas Épicas garantizadas!)



4 fichas de intercambio

Hasta 7 rayos por cofre *



1 Cofre legendario (¡Una carta legendaria garantizada!)**



Bonos de Oro extra (hasta 10.000 de oro)



* Los rayos te permiten reemplazar las cartas para tener una mejor oportunidad de conseguir las que quieres.

** Si estás en la Arena 6 o superior.