2023 ROADMAP
Este año ya ha empezado, pero queremos compartir contigo en lo qué estamos trabajando y lo que podrás ver en el juego en los próximos 6 meses.
Esto es lo que llegará al juego dentro de poco:
CAMBIOS EN LA TEMPORADA
Nuestro objetivo es hacer que las temporadas sean interesantes para los jugadores, además de ofrecerles nuevas maneras de desbloquear el progreso que necesitan.
Mejora del Pass Royale
Estamos mejorando el Pass Royale, lo que conlleva cambios en el diseño y ofrecer distintas opciones para los jugadores. ¡Va a haber una mayor variedad de recompensas!
Mejora de la pestaña «Eventos»
Como parte de los cambios de la temporada, vamos a hacer que los desafíos sean más llamativos y que ofrezcan mejores recompensas. Así, la pestaña «Eventos» (que es donde se participa en los desafíos) será más importante.
También queremos aumentar la duración de los modos de juego divertidos que terminan siendo todo un éxito entre los miembros de la comunidad, de manera que los trasladaremos a esta pestaña. ¡Imagina un mundo donde pudieras jugar con el superarquero mágico siempre que quisieras!
Divisa de temporada y tienda de temporada
Es verdad que en cuanto los jugadores escuchan las palabras «divisa» y «tienda», empiezan a desconfiar;
¡pero creemos que estas dos te van a gustar!
Nos hemos dado cuenta de que no hemos recibido muchos comentarios sobre las recompensas de los eventos.
Nuestro plan es crear una divisa de temporada, que se podrá conseguir participando en desafíos. Esta se podrá gastar en la tienda de temporada, en los objetos que quieras.
Dile adiós a los cofres de oro de 8 victorias, ¡porque ahora tendrás más oportunidades para elegir cómo quieres jugar y progresar!
Estamos trabajando en una cosa más:
Nueva mecánica de juego
Esta es nuestra novedad más importante y más interesante. Tenemos muchas ganas de mostrártela, pero vamos a tener que esperar un poco más antes de desvelar detalles significativos.
Lo que sí te podemos contar es que añadirá una capa más de profundidad a la mecánica de juego de Clash Royale, en donde desbloquearás nuevos poderes para tus cartas favoritas.
Esta vendrá de la mano de una nueva carta de nivel 15 y afectará a muchas cartas más cuando la lancemos.
Eso es todo.
Bueno, la verdad es que no. También hemos planeado añadir más funcionalidades nuevas y novedades muy interesantes a lo largo del año, pero con esto debería bastar para cubrir al menos la primera mitad del año.
Ten en cuenta que todo esto está en una fase muy temprana de desarrollo y puede sufrir cambios.
Si tienes más ideas o comentarios, cuéntanoslo en nuestras redes sociales.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale