CAMBIOS EN LA TEMPORADA

Nuestro objetivo es hacer que las temporadas sean interesantes para los jugadores, además de ofrecerles nuevas maneras de desbloquear el progreso que necesitan.

Mejora del Pass Royale

Estamos mejorando el Pass Royale, lo que conlleva cambios en el diseño y ofrecer distintas opciones para los jugadores. ¡Va a haber una mayor variedad de recompensas!





Mejora de la pestaña «Eventos»

Como parte de los cambios de la temporada, vamos a hacer que los desafíos sean más llamativos y que ofrezcan mejores recompensas. Así, la pestaña «Eventos» (que es donde se participa en los desafíos) será más importante.

También queremos aumentar la duración de los modos de juego divertidos que terminan siendo todo un éxito entre los miembros de la comunidad, de manera que los trasladaremos a esta pestaña. ¡Imagina un mundo donde pudieras jugar con el superarquero mágico siempre que quisieras!







Divisa de temporada y tienda de temporada

Es verdad que en cuanto los jugadores escuchan las palabras «divisa» y «tienda», empiezan a desconfiar;



¡pero creemos que estas dos te van a gustar!



Nos hemos dado cuenta de que no hemos recibido muchos comentarios sobre las recompensas de los eventos.



Nuestro plan es crear una divisa de temporada, que se podrá conseguir participando en desafíos. Esta se podrá gastar en la tienda de temporada, en los objetos que quieras.



Dile adiós a los cofres de oro de 8 victorias, ¡porque ahora tendrás más oportunidades para elegir cómo quieres jugar y progresar!