¡ACTUALIZACIÓN PARA LA COMUNIDAD!
¡Hola a todo el mundo!
Sigue leyendo para descubrir todas las cosas en las que está trabajando el equipo de Clash Royale ¡y mucho más! 👀👇
¿QUÉ TRAMA EL EQUIPO DEL JUEGO?
¡El equipo de Clash Royale está trabajando sin descanso en una nueva actualización!
Las actualizaciones anteriores estaban dirigidas principalmente hacia jugadores nuevos o de nivel medio, para ayudarles a progresar.
La introducción de los objetos mágicos y un mayor flujo de oro, además de otras funciones nuevas, han sido de gran ayuda, aunque, al mismo tiempo, los jugadores de los niveles más altos no se han visto beneficiados.
Esta actualización se centra en los jugadores de nivel alto e incluirá más contenido y cambios en la mecánica del juego nunca vistos antes.
Como esta actualización cambiará la mecánica del juego, todavía necesitamos un poco de tiempo para trabajar en el equilibrio y en su funcionamiento para asegurar que tengáis la mejor experiencia posible.
Estamos muy entusiasmados con esta nueva actualización y tenemos muchas ganas de que la descubráis cuanto antes.
Mientras tanto, para hacer un poco más amena la espera, ¡tenemos un mes lleno de novedades!
ADELANTO DE LA NUEVA TEMPORADA:
¡La nueva temporada comienza el 6 de septiembre!
Además de recompensas increíbles, ¡también incluirá una arena completamente nueva!
¡Os damos la bienvenida a La cocina del verdugo!
AJUSTES DE EQUILIBRIO:
¡Tenemos algunos ajustes de equilibrio para agitar un poco la arena!
Estos cambios serán efectivos el 6 de septiembre tras una pausa de mantenimiento programada.
¡Toda la información sobre los nuevos ajustes estará disponible mañana!
VOTACIÓN DE LOS DESAFÍOS DEL MODO FIESTA:
La votación de las cartas potenciadas ha sido un evento muy divertido para la comunidad, así que también nos gustaría que votéis para elegir desafíos para el modo Fiesta.
A lo largo del mes, podréis votar entre tres desafíos del modo Fiesta cada semana y el que reciba más votos estará disponible en el juego durante siete días. Los desafíos se dividirán en estas categorías:
3 de septiembre: Modos clásicos 1c1
10 de septiembre: Modos de generación de tropas
17 de septiembre: Modos de captura 1c1
24 de septiembre: Modos 2c2
¡Qué ganas de ver los resultados!
¡Y AÚN HAY MÁS!
El desafío de elección del verdugo, el desafío Megatouchdown, el de triple elección y el de muerte súbita estarán disponibles para que podáis completarlos y conseguir magníficas recompensas.
El 11 de septiembre tendrá lugar el primer torneo mundial, seguido de un torneo mundial de doble elixir el 24 de septiembre.
También habrá ofertas fantásticas en la tienda para quienes quieran progresar un poco más rápido.