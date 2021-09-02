¡El equipo de Clash Royale está trabajando sin descanso en una nueva actualización!



Las actualizaciones anteriores estaban dirigidas principalmente hacia jugadores nuevos o de nivel medio, para ayudarles a progresar.



La introducción de los objetos mágicos y un mayor flujo de oro, además de otras funciones nuevas, han sido de gran ayuda, aunque, al mismo tiempo, los jugadores de los niveles más altos no se han visto beneficiados.



Esta actualización se centra en los jugadores de nivel alto e incluirá más contenido y cambios en la mecánica del juego nunca vistos antes.



Como esta actualización cambiará la mecánica del juego, todavía necesitamos un poco de tiempo para trabajar en el equilibrio y en su funcionamiento para asegurar que tengáis la mejor experiencia posible.



Estamos muy entusiasmados con esta nueva actualización y tenemos muchas ganas de que la descubráis cuanto antes.



Mientras tanto, para hacer un poco más amena la espera, ¡tenemos un mes lleno de novedades!