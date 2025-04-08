NO SE REQUIERE NINGUNA COMPRA. LA COMPETICIÓN NO TIENE VALIDEZ EN ZONAS CON RESTRICCIONES LEGALES.

Requisitos:

Los participantes deben asegurarse de cumplir todas las restricciones de edad aplicables para los servicios en línea de su región.

Cómo participar:

Para participar, deje un comentario con el hashtag "RoyaleWill" explicando por qué deberían elegirle como heredero o heredera. Solo se permite una participación por vídeo y por persona.

Selección del ganador:

Supercell, según considere oportuno, determinará cuál es el comentario más creativo, entretenido y convincente. La decisión de Supercell es definitiva y no está sujeta a apelación.

Premio:

El ganador recibirá un premio dentro del juego que corresponderá a los bienes de la colección del youtuber.

No se transferirá cuenta o bien alguno. Supercell añadirá a la cuenta del ganador artículos del juego que reflejen el legado del youtuber.

Los premios no tienen valor monetario y no se pueden intercambiar, vender ni transferir.

Restricciones de la cuenta y los recursos:

Esta competición se diseñó únicamente con fines de entretenimiento.

Las cuentas y los activos del juego no son transferibles y siguen siendo propiedad de Supercell.

Todo intento de vender, transferir e intercambiar la cuenta o los artículos virtuales ajenos a la competición incumple las Condiciones del servicio de Supercell y supondrá una descalificación o suspensión de la cuenta.

Notificación:

Los ganadores se anunciarán a través de un vídeo de YouTube de los creadores de contenido o de los canales oficiales de Supercell. Si se da el caso en el que un ganador no respondiese en un plazo de 48 horas, Supercell se reserva el derecho de seleccionar un ganador alternativo.

Condiciones generales:

Supercell se reserva el derecho de cancelar, modificar o suspender la competición por cualquier motivo. Al participar, los concursantes conceden a Supercell el derecho de usar sus nombres de usuario, el contenido que envíen y cualquier otro material relacionado como contenido promocional.

Aclaraciones:

YouTube no patrocina, avala o administra esta competición. Los empleados de Supercell o miembros del personal afiliados a Supercell no cumplen los requisitos para ganar.