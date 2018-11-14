¡Conoce a los Campeones!
De los 25 millones de participantes en el desafío de 20 victorias hasta los 6 equipos finales compitiendo por una oportunidad de conseguir el título de Campeones Mundiales en Tokio.
Sintoniza con nosotros el 1 de diciembre, 11 am JST/3 am CET (30 de noviembre , 8 pm CDT) para ver qué equipo será coronado Campeón Mundial de la Clash Royale League por primera vez, ¡con una audiencia en vivo!
Ahora, sin más demora, ¡conoce a los 6 equipos que representarán las 5 regiones de la CRL de alrededor del mundo!
Immortals (@ImmortalsCR)
Representando la CRL Norteamérica está… ¡Immortals! Después de dominar la CRL NA como el equipo #1, Immortals se dirige a Tokio con ganas de demostrar sus habilidades al resto del mundo.
Ojo en Royal: El Golem Master es conocido por construir pacientemente ofensivas pesadas y devastadoras que harán la vida muy difícil a cualquier oponente. Aquí os dejamos un gran ejemplo de sus habilidades con el Gólem durante una partida de la Final de la CRL NA (¡mira donde pone la bandida!).
Team Queso (@TeamQuesoGG)
¡Queso! ¡Queso! ¡Queso! ¿Has oído el cántico? Seguro que si, porque se trata de Team Queso y su ejército de quesitos yendo a por el Titulo Mundial. Han llegado con todo a la CRL Europa y han dominado completamente a sus oponentes. ¿Seguirán con la racha? Solo el tiempo lo dirá.
El jugador clave es Soking. Él aguanta bien la presión, es un maestro de varios tipos de mazos y un especialista del 1c1.
Vivo Keyd (@VivoKeyd)
Directamente de la CRL LATAM viene el incomparable equipo de Vivo Keyd. Muchos creen que LATAM tiene algunos de los mejores jugadores del mundo… y después de ver a Vivo Keyd competir, es fácil de comprender por qué. ¿Tiene VK lo necesario para ganar a los otros campeones regionales y confirmar la calidad técnica de LATAM? En breve lo descubriremos.
Mira cómo la precisión de Javi cambia una jugada defensiva durante los 22 segundos más críticos de la Final de CRL LATAM.
Nova Esports (@NovaEsportsTeam)
Si nunca has oído hablar de Nova Esports, es probable que tengas menos de 3,000 trofeos. Esta organización fue una de las primeras en incorporarse en el mundo de los eSports móviles y ha conseguido ser el equipo #1 de CRL China… Dos veces en 2018. Ellos son una gran fuerza de la naturaleza… y sobre todo, el equipo de Nova cuenta con algunos de los mejores jugadores de Clash Royale.
MVP - Auk: concentrado y preparado para comprobar el dominio de Nova después de la temporada de primavera, Auk rápidamente mejoró su numero de victorias en 1c1 y 2c2, lo que lo definió como el jugador más notable de Nova en la temporada de otoño de la CRL.
PONOS Sports
Considerado “El Rey de CRL Asia”, el equipo de PONOS Sports se dirige a Tokio con la esperanza de dominar al resto del mundo con un equipo versátil y con mucha experiencia. Con jugadores como Mikan Bouya y Fuchi de su lado, otras regiones tendrán que crear una estrategia para prepararse contra todo lo que PONOS Sports puede traer.
Jugador profesional y creador de contenidos - Mikan Bouya: especialista en dominar las batallas 2c2 y eliminar a cualquiera en el Rey de la Pista.
KING-ZONE DragonX (@DragonXCr)
Los científicos locos de CRL Asia… KING-ZONE DragonX han experimentado con varias rotaciones de jugadores en 1c1 durante la temporada 2, que han resultado en pesadas derrotas en la segunda mitad de la temporada. De cualquier modo, ni eso los ha parado, sino que les ha servido para practicar para los múltiples 1c1 que estarán por venir en la Final Mundial.
Ojo a X-bow Master: finalista de la CCGS top 16 y jugador de tope… y claro, es un maestro de la ballesta.
Ahí lo tenéis, ¡vuestros Finalistas Mundiales de la CRL 2018! Míralo EN VIVO en el canal de Clash Royale en Español el 1 de diciembre JST/CET (30 de noviembre CDT).
Nos vemos en la Arena de la Final Mundial,
El equipo de Clash Royale