De los 25 millones de participantes en el desafío de 20 victorias hasta los 6 equipos finales compitiendo por una oportunidad de conseguir el título de Campeones Mundiales en Tokio.

Sintoniza con nosotros el 1 de diciembre, 11 am JST/3 am CET (30 de noviembre , 8 pm CDT) para ver qué equipo será coronado Campeón Mundial de la Clash Royale League por primera vez, ¡con una audiencia en vivo!

Ahora, sin más demora, ¡conoce a los 6 equipos que representarán las 5 regiones de la CRL de alrededor del mundo!