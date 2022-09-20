20 sept 2022
¡Watch parties de las finales mundiales de la CRL!

¡Fiestas para ver las Finales Mundiales!

Las Finales Mundiales de la Clash Royale League son este fin de semana y para que el acontecimiento sea aún más especial, hemos organizado algunas fiestas que tendrán lugar en sitios increíbles y en las que podrás disfrutar de la retransmisión de las finales. Si estás cerca de alguno de estos lugares, ¡no te pierdas esta oportunidad única y disfruta del espectáculo!

Madrid, España — INSTAGRAM

  • Lugar: Elite Gaming Center

  • Dirección: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, España —

    Ver en Google Maps

  • Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre

  • Horario: de 09:00 a 22:00

  • Hora de inicio de la retransmisión: 15:00

  • No se necesita registro

Yakarta, Indonesia — INSTAGRAM

  • Lugar: MALACCA TOAST Kedoya

  • Dirección: Jl. Panjang n.º 1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Yakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Yakarta 11520, Indonesia —

    Ver en Google Maps

  • Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre

  • Horario: de 14:00 a 01:00

  • Hora de inicio de la retransmisión: 20:00

  • ¡Regístrate

    aquí

    !

Manila, Filipinas — INSTAGRAM

  • Lugar: Flight 88

  • Dirección: 22, calle 1103 Scout Borromeo, Diliman, Ciudad Quezon, Metro Manila, Filipinas —

    Ver en Google Maps

  • Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre

  • Horario: de 15:00 a 02:00

  • Hora de inicio de la retransmisión: 21:00

  • ¡Regístrate

    aquí

    !

Singapur — INSTAGRAM

  • Lugar: Pop Mart Flagship Store

  • Dirección: Pop Mart Flagship Store, Funan, n.º 01-02 —

    Ver en Google Maps

  • Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre

  • Horario: 23 y 24 de septiembre, de 16:00 a 20:00; 25 de septiembre, de 16:00 a 18:00

  • Hora de inicio de la retransmisión: 21:00

  • No se necesita registro

Taipéi, Taiwán — INSTAGRAM

  • Lugar: Borges Place

  • Dirección: n.º 441, carretera de Mingshui, distrito de Zhongshan, Taipéi, Taiwán —

    Ver en Google Maps

  • Fechas: 24 y 25 de septiembre

  • Horario: de 15:00 a 02:00

  • Hora de inicio de la retransmisión: 21:00

  • ¡Regístrate

    aquí

    !

Tokio, Japón

  • Lugar: Akihabara Esports Square

  • Dirección: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda, Tokio —

    Ver en Google Maps

  • Fechas: 24 y 25 de septiembre

  • Horario: de 15:00 a 06:00

  • Hora de inicio de la retransmisión: 22:00

  • ¡Regístrate

    aquí

    !

Berlín, Alemania

  • Lugar: LvL Gaming

  • Dirección: Schützenstraße 73, 10117 Berlín, Alemania —

    Ver en Google Maps

  • Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre

  • Horario: de 09:00 a 02:00

  • Hora de inicio de la retransmisión: 15:00

  • No se necesita registro

Londres, Reino Unido — INSTAGRAM

  • Lugar: Melt Down

  • Dirección: 342 carretera de Caledonian, Londres N1 1BB, Reino Unido —

    Ver en Google Maps

  • Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre

  • Horario: de 08:00 a 02:00

  • Hora de inicio de la retransmisión: 14:00

  • No se necesita registro

París, Francia — INSTAGRAM

  • Lugar: Melt Down

  • Dirección: 33 blvr. Richard-Lenoir, 75011 París, Francia —

    Ver en Google Maps

  • Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre

  • Horario: de 09:00 a 02:00

  • Hora de inicio de la retransmisión: 15:00

  • No se necesita registro

Roma, Italia — INSTAGRAM

  • Lugar: White Rabbit

  • Dirección: vía Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italia —

    Ver en Google Maps

  • Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre

  • Horario: de 09:00 a 02:00

  • Hora de inicio de la retransmisión: 15:00

  • No se necesita registro

Tenemos muchas ganas de ver las finales contigo, ¡y buena suerte a todos los finalistas!

¡Nos vemos en la arena!