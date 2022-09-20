¡Fiestas para ver las Finales Mundiales!
Las Finales Mundiales de la Clash Royale League son este fin de semana y para que el acontecimiento sea aún más especial, hemos organizado algunas fiestas que tendrán lugar en sitios increíbles y en las que podrás disfrutar de la retransmisión de las finales. Si estás cerca de alguno de estos lugares, ¡no te pierdas esta oportunidad única y disfruta del espectáculo!
Madrid, España — INSTAGRAM
Lugar: Elite Gaming Center
Dirección: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, España —
Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre
Horario: de 09:00 a 22:00
Hora de inicio de la retransmisión: 15:00
No se necesita registro
Yakarta, Indonesia — INSTAGRAM
Lugar: MALACCA TOAST Kedoya
Dirección: Jl. Panjang n.º 1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Yakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Yakarta 11520, Indonesia —
Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre
Horario: de 14:00 a 01:00
Hora de inicio de la retransmisión: 20:00
¡Regístrate
!
Manila, Filipinas — INSTAGRAM
Lugar: Flight 88
Dirección: 22, calle 1103 Scout Borromeo, Diliman, Ciudad Quezon, Metro Manila, Filipinas —
Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre
Horario: de 15:00 a 02:00
Hora de inicio de la retransmisión: 21:00
¡Regístrate
!
Singapur — INSTAGRAM
Lugar: Pop Mart Flagship Store
Dirección: Pop Mart Flagship Store, Funan, n.º 01-02 —
Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre
Horario: 23 y 24 de septiembre, de 16:00 a 20:00; 25 de septiembre, de 16:00 a 18:00
Hora de inicio de la retransmisión: 21:00
No se necesita registro
Taipéi, Taiwán — INSTAGRAM
Lugar: Borges Place
Dirección: n.º 441, carretera de Mingshui, distrito de Zhongshan, Taipéi, Taiwán —
Fechas: 24 y 25 de septiembre
Horario: de 15:00 a 02:00
Hora de inicio de la retransmisión: 21:00
¡Regístrate
!
Tokio, Japón
Lugar: Akihabara Esports Square
Dirección: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda, Tokio —
Fechas: 24 y 25 de septiembre
Horario: de 15:00 a 06:00
Hora de inicio de la retransmisión: 22:00
¡Regístrate
!
Berlín, Alemania
Lugar: LvL Gaming
Dirección: Schützenstraße 73, 10117 Berlín, Alemania —
Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre
Horario: de 09:00 a 02:00
Hora de inicio de la retransmisión: 15:00
No se necesita registro
Londres, Reino Unido — INSTAGRAM
Lugar: Melt Down
Dirección: 342 carretera de Caledonian, Londres N1 1BB, Reino Unido —
Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre
Horario: de 08:00 a 02:00
Hora de inicio de la retransmisión: 14:00
No se necesita registro
París, Francia — INSTAGRAM
Lugar: Melt Down
Dirección: 33 blvr. Richard-Lenoir, 75011 París, Francia —
Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre
Horario: de 09:00 a 02:00
Hora de inicio de la retransmisión: 15:00
No se necesita registro
Roma, Italia — INSTAGRAM
Lugar: White Rabbit
Dirección: vía Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italia —
Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre
Horario: de 09:00 a 02:00
Hora de inicio de la retransmisión: 15:00
No se necesita registro
Tenemos muchas ganas de ver las finales contigo, ¡y buena suerte a todos los finalistas!
¡Nos vemos en la arena!