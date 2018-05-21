Fase Hielo , en la que todas las selecciones, divididas por regiones, pelearán por un hueco en la fase de grupos de la competición. 16 grupos y casi 60 países , de los que sólo 32 conseguirán alcanzar la siguiente fase.

Fase Viento: las 32 selecciones supervivientes se dividirán en ocho grupos de cuatro y se enfrentarán entre sí, tal y como sucede en el Mundial de fútbol. Las dos primeras de cada grupo accederán al bracket de eliminación directa. La fase Viento arranca el 15 de junio y finaliza el 12 de julio.

Fase Rayo , compuesta por una ronda de octavos y una ronda de cuartos. En octavos, las 16 mejores selecciones del mundo se verán las caras por un puesto en cuartos de final. Esta ronda se jugará entre los días 15 y 18 de julio. A continuación, los días 21 y 22 de julio , las ocho selecciones supervivientes (cuartos de final) pelearán por acceder a las semifinales de la Nations Cup.