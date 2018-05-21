¡CRNations! ¡El mundial de Clash Royale!
Países del mundo, ¡A la Arena! Llega la Nations Cup, llega la competición internacional por países más importante de Clash Royale. Más de 60 selecciones compiten desde el próximo 21 de mayo por un mismo objetivo: ser campeones del mundo.
La competición estará dividida en 4 fases
Fase Hielo
, en la que todas las selecciones, divididas por regiones, pelearán por un hueco en la fase de grupos de la competición.
16 grupos
y casi 60 países
, de los que sólo 32 conseguirán alcanzar la siguiente fase.
Fase Viento:
las
32 selecciones
supervivientes se dividirán en ocho grupos de cuatro y se enfrentarán entre sí, tal y como sucede en el Mundial de fútbol. Las dos primeras de cada grupo accederán al bracket de eliminación directa. La fase Viento
arranca el 15
de junio y finaliza
el 12 de julio.
Fase Rayo
, compuesta por una ronda de octavos y una ronda de cuartos. En octavos, las
16 mejores selecciones del mundo
se verán las caras por un puesto en cuartos de final. Esta ronda se jugará entre los días
15 y 18 de julio.
A continuación, los días
21 y 22 de julio
, las ocho selecciones supervivientes (cuartos de final) pelearán por acceder a las semifinales de la Nations Cup.
Fase Fuego
la fase final del torneo se jugará de forma presencial en Tenerife (España).
Do
s semifinales y la gran final del torneo
,
en la que conoceremos al campeón del mundo
por selecciones de Clash Royale.
¡Todos los partidos serán retransmitidos en español!
Sigue la página web oficial para más información.
Nos vemos en la Arena,
El equipo de Clash Royale