PESTAÑA DE EVENTOS: CORONAS Y COFRES
CAMBIOS EN LA PESTAÑA DE EVENTOS
En la actualización de junio los jugadores podrán ganar cofres y coronas en los eventos.
Se podrán conseguir coronas al jugar batallas de eventos y cofres al ganar batallas de eventos.
Los eventos son los tres modos principales de juego que hay en la pestaña de eventos.
¿POR QUÉ SE ELIMINARON?
Nuestro objetivo era diferenciar el modo de juego principal de Clash Royale (el camino de trofeos y el camino de leyendas) de los eventos informales, pero está claro que cometimos un error. Puedes ganar coronas y cofres aquí y fichas de temporada aquí.
No queríamos que participar en los eventos se convirtiera en algo esencial (aunque no te apeteciera participar en ellos necesariamente) solo por el mero hecho de que se progresaba más al jugarlos.
Al diferenciar las fichas de temporada de las coronas, pensamos que sería más fácil entender la función de la tienda de temporada y de la divisa nuevas.
¿POR QUÉ HAN VUELTO?
Hemos recibido muchos comentarios por parte de la comunidad de Clash Royale sobre este cambio y sobre cómo el hecho de perder una manera de conseguir trofeos y coronas afectaba directamente al progreso de los jugadores en los modos de juego informales.
Ya que también se requieren más coronas para avanzar en el nuevo Pass Royale, esta decisión supuso que los jugadores de eventos no pudieran aprovechar al máximo sus pases.
PLANES PARA EL FUTURO
Esta no es una solución permanente. En estos momentos, la animación parece un poco forzada, por lo que planeamos mejorar este sistema en el futuro.
También estamos considerando la posibilidad de implementar cambios con respecto a la acumulación de cofres (¿os imagináis un mundo sin cola de cofres?), pero todavía no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Sin embargo, estas cosas llevan su tiempo, tanto para planearlas como para implementarlas. Hasta entonces, seguirás consiguiendo coronas y cofres como hemos mencionado cuando se lance la actualización.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale
P. D.
¡No estamos intentando cargarnos el modo 2c2!