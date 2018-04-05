¡Desafío de mazos de Reddit!
No te pierdas la oportunidad de jugar con 8 mazos creados, y votados, ¡por nuestra mismísima comunidad de Clash Royale en Reddit!
Con más de 4000 mazos enviados, estos 8 mazos fueron votados como los más valiosos para representar a /r/ClashRoyale/ en el Desafío de Mazo de Reddit (desde el 6 al 9 de abril). Mira los mazos, sus creadores y sus respectivas guías sobre cómo usarlos acá debajo. (Las guías están disponibles en inglés)
¡Toca en la imagen del mazo para copiarlo!
“Embestida mágica” por u/Navini04 – ¡Tips sobre cómo usarlo!
“Doble Príncipe mágico” por u/Alpii69 - ¡Aprende a usarlo aquí!
“Veneno Minero mágico” por u/Schmedricks27 - ¿Confundidos? Toca aquí para saber paso a paso cómo usarlo.
“Minero Bombástico” por ☆Andrés☆ ♡ ;) - Guía del mazo aquí
“mágia minera” por Osuka06 – No le temas a los tanques pesados, ¡mira la guía aquí!
“Avalancha fantasmal” por u/Dylcal22 – Defiende a tope y luego has un push fuertísimo, ¡lee más aquí!
“Guerreros del bosque” por u/notsodevious – No tengas miedo de soltar todas tus tropas, ¡aprende cómo aquí!
“Desfile de Globos” por u/RslimS – ¡Mira la guía del mazo completa!
Sigue la conversación en el Reddit de Clash Royale o en nuestro foro en español en Fam.
¡Mucha suerte a todos los combatientes, a divertirse!
Nos vemos en la Arena,
El Equipo de Clash Royale.