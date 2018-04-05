No te pierdas la oportunidad de jugar con 8 mazos creados, y votados, ¡por nuestra mismísima comunidad de Clash Royale en Reddit!



Con más de 4000 mazos enviados, estos 8 mazos fueron votados como los más valiosos para representar a /r/ClashRoyale/ en el Desafío de Mazo de Reddit (desde el 6 al 9 de abril). Mira los mazos, sus creadores y sus respectivas guías sobre cómo usarlos acá debajo. (Las guías están disponibles en inglés)

¡Toca en la imagen del mazo para copiarlo!