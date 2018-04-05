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5 abr 2018
Blog – Clash Royale

¡Desafío de mazos de Reddit!

No te pierdas la oportunidad de jugar con 8 mazos creados, y votados, ¡por nuestra mismísima comunidad de Clash Royale en Reddit!

Con más de 4000 mazos enviados, estos 8 mazos fueron votados como los más valiosos para representar a /r/ClashRoyale/ en el Desafío de Mazo de Reddit (desde el 6 al 9 de abril). Mira los mazos, sus creadores y sus respectivas guías sobre cómo usarlos acá debajo. (Las guías están disponibles en inglés)

¡Toca en la imagen del mazo para copiarlo!

Embestida mágica” por u/Navini04 – ¡Tips sobre cómo usarlo!

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Doble Príncipe mágico” por u/Alpii69 - ¡Aprende a usarlo aquí

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000002;28000008;26000001;28000000;26000003;26000027;26000016;26000062;

Veneno Minero mágico” por u/Schmedricks27 - ¿Confundidos? Toca aquí para saber paso a paso cómo usarlo. 

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;26000038;27000003;28000009;28000011;26000032;26000046;26000062;

Minero Bombástico” por ☆Andrés☆ ♡ ;) -  Guía del mazo aquí

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;28000008;28000009;26000006;26000004;26000032;26000046;26000042;

mágia minera” por Osuka06 – No le temas a los tanques pesados, ¡mira la guía aquí!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;27000006;26000011;28000009;28000011;26000032;26000042;26000062;

Avalancha fantasmal” por u/Dylcal22 – Defiende a tope y luego has un push fuertísimo, ¡lee más aquí!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;26000038;28000000;26000036;26000027;26000050;26000037;26000062;

Guerreros del bosque” por u/notsodevious – No tengas miedo de soltar todas tus tropas, ¡aprende cómo aquí!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;26000049;26000036;28000012;26000044;28000011;26000046;26000062;

Desfile de Globos” por u/RslimS – ¡Mira la guía del mazo completa!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;26000038;28000012;26000025;26000006;26000032;26000026;26000037;

Sigue la conversación en el Reddit de Clash Royale o en nuestro foro en español en Fam.

¡Mucha suerte a todos los combatientes, a divertirse!

Nos vemos en la Arena,

El Equipo de Clash Royale.  