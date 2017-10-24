Prepárate para un evento épico esta semana: ¡Ha vuelto la "King's Cup"!



Desafío King’s Cup: Oct 25-29

Torneo King’s Cup: Oct 28-29

Mira el Torneo en vivo el Sábado día 28 y Domingo día 29.

El Desafío va a ser un Desafío con un mazo sorpresa, ¡Creados por los mismos que participarán en el Torneo! Sus Youtubers favoritos forman equipos con los jugadores profesionales para crear los equipos de la King's Cup (más información aquí en inglés) - después crearon su "Deck particular" para el Desafío.

Mira los decks creados - serán estos los decks que jugarán en el Desafío - acá debajo: