¡El desafío de 20 victorias está cerca!
¡Vuelve el desafío más difícil!
¡El desafío más querido y que requiere más habilidad vuelve para celebrar las inminentes finales mundiales de la Clash Royale League!
¿Podrás ganar 20 partidas de Clash Royale con menos de 3 derrotas?
¿CUÁNDO?
El desafío empezará el jueves y durará 5 días:
Inicio
: 25 de noviembre a las 9:00 UTC
Fin
: 30 de noviembre a las 9:00 UTC
¿CÓMO JUGAR?
¡Ve a la pestaña de eventos!
Todos los jugadores cuentan con
3 entradas gratuitas
.
Si pierdes
3 veces
, ¡estarás fuera!
Puedes volver a intentarlo por
10 gemas
.
Los jugadores que posean el
Pass Royale
tendrán
entradas gratuitas ilimitadas
para el desafío de 20 victorias.
El progreso del desafío
se reiniciará
a 0 victorias y 0 derrotas con cada nueva entrada.
Podrás conseguir
1 cofre épico
,
1 cofre del rey legendario
¡y hasta
215 000 de oro
!
¡GANA UNA INSIGNIA EXCLUSIVA!
Si consigues 17 victorias o más, ¡desbloquearás la insignia del desafío de 20 victorias de la CRL 2021! Esta se mostrará en tu perfil como una prueba eterna de tus habilidades.
¡Prepárate para el desafío de 20 victorias y no te pierdas las finales mundiales de la Clash Royale League, que tendrán lugar del 3 al 5 de diciembre!
¡Buena suerte con el desafío y nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale