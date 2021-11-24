¡El Fair Play & Clash Royale!
JUEGA LIMPIO Y MANTÉN TU CUENTA SEGURA
Con el Desafío de 20 victorias de 2021 a la vuelta de la esquina, es un buen momento para recordarte nuestra Política de Juego Limpio y Condiciones de Servicio.
¿QUÉ HACEMOS?
Evitar de forma proactiva que los jugadores utilicen aplicaciones de terceros en el juego
Monitorizar con la intención de evitar la presencia de
CUENTAS COMPARTIDAS
y
PAGOS FRAUDULENTOS
Realizar regularmente inspecciones de Juego Limpio en nuestras tablas de clasificación
Verificar las cuentas de los jugadores que se hayan clasificado para los torneos competitivos
¿QUÉ SON LAS CUENTAS COMPARTIDAS?
Explicado de forma simple, compartir una cuenta es dejarla a otra persona para que juegue en tu lugar, por ejemplo, con la intención de aumentar tu progreso en el juego (esta situación concreta se llama "account pushing").
Vender, comprar, compartir o regalar cuentas a otras personas va en contra de nuestras Condiciones de Servicio.
Cualquier persona involucrada en una compartición de cuentas verá su cuenta vetada, juntamente con todas las otras a las que haya tenido acceso.
COMPARTIR CUENTAS TE LLEVARÁ AL VETO DE TU CUENTA
Cualquier jugador encontrado "pusheando" sus cuentas a base de compartirlas será vetado, a menudo de forma permanente. Además, todas sus cuentas relacionadas también serán vetadas; esto también se aplica a sus cuentas "limpias", es decir, libres de infracciones.
No podemos garantizar la seguridad de ninguna cuenta que haya sido compartida de un jugador a otro. En este sentido, nos reservamos el derecho a vetar cualquier cuenta que haya sido transferida entre jugadores.
COMPRANDO GEMAS FUERA DEL JUEGO
Existen muchas paginas web de terceros que ofrecen Gemas de Clash Royale, pero NINGUNA es segura. Ignora todo lo que estas páginas proclamen. NO son apoyadas por Supercell y muchas veces financian -o son financiadas por- actividades ilegales, como targetas de crédito robadas.
Las cuentas compartidas o en las que se haya comprado Gemas de forma fraudulenta recibirán penalizaciones. Entre otras:
Monedas de juego revocadas
(número de Gemas negativas)
S
uspensiones temporales del juego
(vetos de 2/7/31 días)
Cierre permanente de la cuenta
(veto permanente)