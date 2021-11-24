Cualquier jugador encontrado "pusheando" sus cuentas a base de compartirlas será vetado, a menudo de forma permanente. Además, todas sus cuentas relacionadas también serán vetadas; esto también se aplica a sus cuentas "limpias", es decir, libres de infracciones.

No podemos garantizar la seguridad de ninguna cuenta que haya sido compartida de un jugador a otro. En este sentido, nos reservamos el derecho a vetar cualquier cuenta que haya sido transferida entre jugadores.