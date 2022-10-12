¡Hola!

Por motivos técnicos que están fuera de nuestro control, en la próxima actualización de Clash Royale, el juego dejará de ser compatible con dispositivos de Apple y Android que tengan sistemas operativos con versiones anteriores a iOS 11 y Android 5.0.



Si tienes un dispositivo que tiene un sistema operativo con una versión anterior a iOS 11 o Android 5.0 instalada, no podrás seguir jugando a Clash Royale a menos que actualices a un sistema operativo más reciente de iOS o de Android.

Hazlo lo antes posible para poder seguir jugando.



Las instrucciones sobre cómo actualizar iOS pueden encontrarse en la página de soporte de Apple.



Las instrucciones sobre cómo actualizar tu versión de Android pueden encontrarse en la página de soporte de Google.



Puedes encontrar más información sobre cómo vincular tu cuenta a un Supercell ID o transferir tu partida a otro dispositivo en nuestra sección de preguntas frecuentes.

