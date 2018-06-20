Fin de disponibilidad con dispositivos antiguos
Por motivos técnicos que están fuera de nuestro control, en la actualización de junio, Clash Royale dejará de ser compatible con los siguientes dispositivos:
Dispositivos Apple con iOS 8 y anteriores.
Dispositivos Android con Android 4.0.4. y anteriores.
Si tu dispositivo tiene estas versiones o una anterior instalada, no podrás seguir jugando a Clash Royale a menos que actualices a una versión más reciente de iOS o Android.
Las instrucciones sobre cómo actualizar tu versión de
iOS
pueden encontrarse en la
.
Las instrucciones sobre cómo actualizar tu versión de
Android
pueden encontrarse en la sección de
o en la página web del fabricante de tu dispositivo.
Puedes encontrar más información sobre cómo vincular tu cuenta a un Supercell ID y transferir tu partida a otro dispositivo en nuestra sección de preguntas frecuentes.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale