Por motivos técnicos que están fuera de nuestro control, en la actualización de junio, Clash Royale dejará de ser compatible con los siguientes dispositivos:

Dispositivos Apple con iOS 8 y anteriores.

Dispositivos Android con Android 4.0.4. y anteriores.

Si tu dispositivo tiene estas versiones o una anterior instalada, no podrás seguir jugando a Clash Royale a menos que actualices a una versión más reciente de iOS o Android.

Las instrucciones sobre cómo actualizar tu versión de iOS pueden encontrarse en la página de soporte de Apple .

Las instrucciones sobre cómo actualizar tu versión de Android pueden encontrarse en la sección de Ayuda de Google o en la página web del fabricante de tu dispositivo.

Puedes encontrar más información sobre cómo vincular tu cuenta a un Supercell ID y transferir tu partida a otro dispositivo en nuestra sección de preguntas frecuentes.

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale