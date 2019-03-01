¡Es nuestro tercer aniversario!
¡ÚNETE A LA CELEBRACIÓN!
¡Han sido unos 3 maravillosos años junto a Clash Royale, y les tenemos unos eventos increíbles durante nuestro finde de celebración!
¡Mira los torneos en vivo y gana un emote EXCLUSIVO!
¡Durante el fin de semana, algunos de nuestros creadores de contenidos favoritos de Royale estarán promocionando torneos en vivos en sus canales! ¡Participa en estos torneos y gana un Emote EXCLUSIVO, que SÓLO podrá ser obtenido este año si juegas estos torneos! Los streamers también darán estos Emotes a los espectadores - así que asegúrate de estar preparado y a divertirse!
¡HORARIOS DE STREAMS! (todos los horarios en CET)
Sábado 2 de Marzo
20:00 - 22:00 Alvaro845
02:00 - 04:00 (7 PM - 9 PM EN MX) Anthony D'Angelo
Domingo 3 de Marzo
20:00 - 22:00 (2 PM - 4 PM en MX) Blue Nessie
(Cancelado por problemas técnicos) YoSoyRick
¡Todos los Emotes y premios serán entregados en los siguientes 7 días!
¡Nuevo desafío!
¡Tenemos nuestro desafío de aniversario en la pestaña de Eventos!
¡Juega a través de los diferentes desafíos desde Retro Royale hasta Royale moderno!
¡Muchas gracias por celebrar con nosotros durante TRES AÑOS!
<3,
El Equipo de Clash Royale