¡Durante el fin de semana, algunos de nuestros creadores de contenidos favoritos de Royale estarán promocionando torneos en vivos en sus canales! ¡Participa en estos torneos y gana un Emote EXCLUSIVO, que SÓLO podrá ser obtenido este año si juegas estos torneos! Los streamers también darán estos Emotes a los espectadores - así que asegúrate de estar preparado y a divertirse!



¡HORARIOS DE STREAMS! (todos los horarios en CET)

Sábado 2 de Marzo

20:00 - 22:00 Alvaro845

02:00 - 04:00 (7 PM - 9 PM EN MX) Anthony D'Angelo

Domingo 3 de Marzo

20:00 - 22:00 (2 PM - 4 PM en MX) Blue Nessie

(Cancelado por problemas técnicos) YoSoyRick

¡Todos los Emotes y premios serán entregados en los siguientes 7 días!