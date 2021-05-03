¿No tienes el Pass Royale? Aun así, puedes conseguir estas recompensas gratis:

1 libro de cartas

10 comodines épicos

20 comodines especiales

100 comodines comunes



2 llaves de cofres



25 cofres de coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)



1 COMODÍN LEGENDARIO

Estas recompensas están disponibles para los jugadores de la arena 7 o superior.

¡LOS JUGADORES QUE TENGAN EL PASS ROYALE TAMBIÉN PUEDEN RECLAMAR LAS RECOMPENSAS GRATUITAS!