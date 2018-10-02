Fans de todas partes del mundo están más que invitados a suscribirse y mirar las finales en vivo en nuestro canal de YouTube en español. Si estás interesado en asistir al evento en persona, los billetes se encuentran disponibles aquí por 1450 JPY (Aproximadamente $13 dólares americanos) con una tasa adicional de servicio, y que incluirá mercancía exclusiva y limitada de Clash Royale.

¿Lo mirarás donde sea? ¡Lo tenemos todo preparado!

Sintoniza y suscríbete en:

El canal de YouTube de Clash Royale Esports para los directos en inglés , francés y alemán

El canal de Clash Royale Brasil para el directo en portugués

y NUESTRO canal de Clash Royale en Español para el directo en nuestra lengua.

Mantente al día con TODO lo relacionado a la CRL:

Síguenos en @ EsportsRoyaleES en Twitter

Dale <3 a nuestras fotos en Instagram

¡No te olvides, el 1 de diciembre en Youtube.com/ClashRoyaleES!

Nos vemos en la Arena de las finales

El Equipo de Clash Royale



