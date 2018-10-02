ES - WORLD FINALS INFO
¡Supercell se lleva la final mundial de la Clash Royale League a Japón este 1 de diciembre!
Los primeros campeones de la Clash Royale League serán coronados frente a una audiencia en vivo en Tokio el 1 de diciembre!
Fans de todas partes del mundo están más que invitados a suscribirse y mirar las finales en vivo en nuestro canal de YouTube en español. Si estás interesado en asistir al evento en persona, los billetes se encuentran disponibles aquí por 1450 JPY (Aproximadamente $13 dólares americanos) con una tasa adicional de servicio, y que incluirá mercancía exclusiva y limitada de Clash Royale.
¿Lo mirarás donde sea? ¡Lo tenemos todo preparado!
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Nos vemos en la Arena de las finales
El Equipo de Clash Royale