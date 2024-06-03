3 jun 2024
Blog – Clash Royale
EVENTO DE EVOLUCIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS
¡El evento de evolución de los murciélagos ya está aquí! Empezará el 31 de mayo a las 09:00 UTC. Hasta el 3 de junio, consigue tantas coronas como puedas para acumular recompensas increíbles, como 3 fragmentos de evolución de los murciélagos y 2 reacciones nuevas.
Esta es la lista de las recompensas:
💰 5000 de oro
🃏 100 cartas aleatorias comunes
👑 1 ficha común
🃏 500 cartas de murciélagos
1 fragmento de evolución de los murciélagos
✨ Reacción por 50 gemas
🃏 100 cartas especiales aleatorias
✨ Reacción por 50 gemas
2 fragmentos de evolución de los murciélagos
⚠️ Requisitos: Debes tener un rey de nivel 7 o superior.
¡Esperamos que disfrutes del evento!