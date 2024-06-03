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3 jun 2024
Blog – Clash Royale

EVENTO DE EVOLUCIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS

¡El evento de evolución de los murciélagos ya está aquí! Empezará el 31 de mayo a las 09:00 UTC. Hasta el 3 de junio, consigue tantas coronas como puedas para acumular recompensas increíbles, como 3 fragmentos de evolución de los murciélagos y 2 reacciones nuevas.

Esta es la lista de las recompensas:

  • 💰 5000 de oro

  • 🃏 100 cartas aleatorias comunes

  • 👑 1 ficha común

  • 🃏 500 cartas de murciélagos

  • 1 fragmento de evolución de los murciélagos

  • ✨ Reacción por 50 gemas

  • 🃏 100 cartas especiales aleatorias

  • ✨ Reacción por 50 gemas

  • 2 fragmentos de evolución de los murciélagos

⚠️ Requisitos: Debes tener un rey de nivel 7 o superior.

¡Esperamos que disfrutes del evento!