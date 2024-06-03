¡El evento de evolución de los murciélagos ya está aquí! Empezará el 31 de mayo a las 09:00 UTC. Hasta el 3 de junio, consigue tantas coronas como puedas para acumular recompensas increíbles, como 3 fragmentos de evolución de los murciélagos y 2 reacciones nuevas.

Esta es la lista de las recompensas:

💰 5000 de oro

🃏 100 cartas aleatorias comunes

👑 1 ficha común

🃏 500 cartas de murciélagos

1 fragmento de evolución de los murciélagos

✨ Reacción por 50 gemas

🃏 100 cartas especiales aleatorias

✨ Reacción por 50 gemas

2 fragmentos de evolución de los murciélagos

⚠️ Requisitos: Debes tener un rey de nivel 7 o superior.

¡Esperamos que disfrutes del evento!