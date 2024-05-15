¡Las balas de cañón del gigante noble ahora son imparables!

En el evento de la evolución del gigante noble conseguirás cartas y oro gratis, además de la evolución del gigante noble por menos de la mitad del precio de una reacción. A partir del 17 de mayo a las 9 AM UTC, asegúrate de entrar al juego todos los días y reclama las recompensas gratuitas. ¡Si no entras un día, te perderás algunos artículos fantásticos!

Echa un vistazo a la lista de recompensas:

250 cartas del gigante noble (gratis)

Estandarte del gigante noble (gratis)

500 cartas del gigante noble (gratis)

Evolución del gigante noble: 1 fragmento (5 💎)

7500 de oro (gratis)

Evolución del gigante noble: 1 fragmento (10 💎)

750 cartas del gigante noble (gratis)

Evolución del gigante noble: 2 fragmentos (25 💎)

1 moneda mágica (gratis)

Evolución del gigante noble: 2 fragmentos (50 💎)

⚠️ Requisitos: Debes tener el Nivel del rey 7 o superior.

❓ ¿No encuentras el icono del evento? ¡No te preocupes! Algunos jugadores podrán acceder al evento la semana siguiente. Vuelve a intentarlo el 28 de mayo para participar.