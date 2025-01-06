No hay nada más poderoso que un dardo... ¡excepto un dardo envenenado! Elige las demás cartas para formar el mazo perfecto y sácale el máximo partido a la evolución del duende lanzadardos.

⚔️ Desafío: del 10 al 13 de enero.

🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte.