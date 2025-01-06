Eventos y desafíos de enero
Evolución del duende lanzadardos de elección (1c1): del 6 al 13 de enero
No hay nada más poderoso que un dardo... ¡excepto un dardo envenenado! Elige las demás cartas para formar el mazo perfecto y sácale el máximo partido a la evolución del duende lanzadardos.
⚔️ Desafío: del 10 al 13 de enero.
🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte.
Gigante rúnica (1c1): del 13 al 20 de enero
Una tropa es tan valiosa como poderosa sea su arma, y la gigante rúnica está aquí para asegurarse de que tu arsenal sea imparable.
⚔️ Desafío: del 17 al 20 de enero.
🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte.
Lucha feroz (1c1): del 20 al 27 de enero
¡Que empiece la pelea! Todas las unidades son más fuertes y rápidas cuando les queda la mitad de puntos de vida.
⚔️ Desafío: del 24 al 27 de enero.
🏆 Recompensa: adorno para el estandarte.
Supercartas de elección (1c1): del 27 de enero al 3 de febrero
Forma un mazo con una supercarta. Se aplican las mismas reglas que las de las batallas de elección.
⚔️ Desafío: del 31 de enero al 3 de febrero.
🏆 Recompensa: marco para el estandarte.