EVENTOS Y DESAFÍOS DE MARZO
Evolución de la torre Tesla de elección (1c1 y 2c2): del 4 al 11 de marzo.
⚡ Juega con la nueva evolución de la torre Tesla.
⚔️ Desafío: del 8 al 11 de marzo.
🏆 Recompensa: adorno para el estandarte.
Cohete fiestero de duendes (1c1 y 2c2): del 11 al 18 de marzo.
🚀 Que no pare la fiesta...
⚔️ Desafío: del 15 al 18 de marzo.
🏆 Recompensa: adorno para el estandarte.
Tormenta perfecta (1c1 y 2c2): del 18 al 25 de marzo.
⚡ Según el parte meteorológico, se avecina una gran tormenta eléctrica a la arena, ¡pero la batalla debe continuar!
⚔️ Desafío: del 22 al 25 de marzo.
🏆 Recompensa: adorno para el estandarte.
Pilas cargadas (1c1 y 2c2): del 25 de marzo al 1 de abril.
⚡ ¡Rayos y centellas! ¡Todas las tropas eléctricas rebosan energía!
⚔️ Desafío: del 29 de marzo al 1 de abril.
🏆 Recompensa: adorno para el estandarte.
Torneo real (estándar):
del 9 al 13 de marzo.
Torneo real de muerte súbita:
del 23 al 27 de marzo.