Evolución de la torre Tesla de elección (1c1 y 2c2): del 4 al 11 de marzo.

⚡ Juega con la nueva evolución de la torre Tesla.

⚔️ Desafío: del 8 al 11 de marzo.

🏆 Recompensa: adorno para el estandarte.

Cohete fiestero de duendes (1c1 y 2c2): del 11 al 18 de marzo.

🚀 Que no pare la fiesta...

⚔️ Desafío: del 15 al 18 de marzo.

🏆 Recompensa: adorno para el estandarte.

Tormenta perfecta (1c1 y 2c2): del 18 al 25 de marzo.

⚡ Según el parte meteorológico, se avecina una gran tormenta eléctrica a la arena, ¡pero la batalla debe continuar!

⚔️ Desafío: del 22 al 25 de marzo.

🏆 Recompensa: adorno para el estandarte.

Pilas cargadas (1c1 y 2c2): del 25 de marzo al 1 de abril.

⚡ ¡Rayos y centellas! ¡Todas las tropas eléctricas rebosan energía!

⚔️ Desafío: del 29 de marzo al 1 de abril.

🏆 Recompensa: adorno para el estandarte.