En la última pausa de mantenimiento hemos ajustado de forma temporal los cofres que se obtienen como recompensa tras las batallas para los jugadores que tengan torres del rey del nivel 1 al 9. Este cambio incluye lo siguiente:

Los cofres de oro, los mágicos y los gigantes ya no estarán disponibles. Los cofres de madera y los de coronas estarán disponibles.

Se han modificado los tiempos de desbloqueo de los cofres: Los cofres de coronas ahora tardan 24 horas en desbloquearse. Los cofres de plata y los de madera se desbloquean al instante y no necesitan un tiempo de espera.



Ten en cuenta que, durante el experimento, el contenido de cada cofre se ha modificado para asegurar que el valor total de las recompensas sea el mismo.

Nada cambiará para los jugadores que ya hayan alcanzado una torre del rey de nivel 10.

Los jugadores que lleguen al nivel 10 durante el experimento volverán a abrir cofres de recompensas por las batallas de la forma habitual.