¡Festival del oro de agosto!
¡Llega el festival del oro de agosto! Del 5 al 12 de agosto, lloverá oro por todo el reino. ¿Significa eso que habrá tres eventos al mismo tiempo? ¿Descuentos en las mejoras, oro extra y recompensas por alcanzar metas? ¡Qué oportunidad de oro!
Estas son todas las novedades:
¡SLASH ROYALE!
Durante toda la semana, ¡podrás mejorar tus cartas por la mitad de oro!
¡Fiebre del oro!
¿Te apetece algo más de oro? ¡Pues es hora de destruir unas cuantas torres!
Gana hasta 120 000 de oro según la arena en la que te encuentres.
Cada día del evento ganarás oro de la siguiente manera:
Arena 1-4: 5000 de oro
Arena 5-7: 10 000 de oro
Arena 8-10: 15 000 de oro
A partir de la arena 11: 20 000 de oro
¡Evento de metas!
Gasta oro y gana recompensas. ¡Así de simple!
Echa un vistazo a la lista de metas y sus recompensas:
5000 de oro: 1 cofre de oro
10 000 de oro: 500 cartas comunes aleatorias
20 000 de oro: 5 llaves de cofres
50 000 de oro: 100 cartas especiales aleatorias
100 000 de oro: 1 cofre mágico
200 000 de oro: 50 cartas épicas aleatorias
300 000 de oro: 1 cofre gigante
450 000 de oro: 3 comodines legendarios
600 000 de oro: 1 cofre de comodines real
750 000 de oro: 1 cofre del rey legendario (1 cofre del rey si estás en la arena 10 o inferior)
¿Todo listo para que llueva oro? ¡Pues que comiencen las batallas!
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale