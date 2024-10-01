A partir de la actualización del 2 de octubre, se pondrá fin a la asistencia técnica para todos los dispositivos con iOS 12 (y versiones anteriores), además de para aquellos dispositivos con Android 6.0 (y versiones anteriores). Hemos tomado esta decisión basándonos en cuestiones de rendimiento y en las limitaciones técnicas de los dispositivos antiguos. Por lo tanto, los jugadores que utilicen dispositivos con estos sistemas operativos ya no podrán jugar a Clash Royale a menos que los actualicen a una versión más reciente.

iOS

: el fin de la compatibilidad con iOS 12 y 13 afectará a dispositivos como el iPhone 5s, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus.

Android

: los dispositivos con Android 5.0 (Lollipop) y Android 6.0 (Marshmallow) dejarán de recibir asistencia técnica.

Qué debes hacer

Si tu dispositivo tiene instalada una de las versiones afectadas, te recomendamos que lo actualices a una versión más reciente, si puedes.

Puedes encontrar las instrucciones sobre cómo actualizar tu versión de iOS en la página de soporte de Apple y, en el caso de Android, en la página de asistencia de Google.

Puedes encontrar más información sobre cómo transferir tu partida a un nuevo dispositivo o vincular tu cuenta a un Supercell ID en nuestra sección de preguntas frecuentes.

Gracias por tu comprensión y por tu apoyo constante.

El equipo de Clash Royale