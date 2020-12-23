Adiós CRL 2020, ¡hola CRL 2021!
Si has oído hablar de la CRL, la has visto o incluso has competido en ella, este mensaje es para ti.
Muchas gracias por el apoyo continuado y por la pasión que les has demostrado a la liga y a su comunidad estos últimos 3 años. A lo largo del camino, hemos sido testigos de las mejores y más emocionantes partidas de Clash Royale hasta la fecha; hemos visto a jugadores normales de Clash Royale convertirse en profesionales de élite y colaborar mano a mano con los mejores comentaristas de Clash Royale para darle su propia voz a la liga.
Y, lo que es más importante, gracias a todos vosotros, nuestra comunidad, esto ha sido posible. Con vuestro apoyo, paciencia, sugerencias y pasión genuina por la CRL, hemos podido seguir creciendo y ofreciendo un entorno competitivo de primera en Clash Royale.
Ahora que acaba el 2020, nos gustaría darte las gracias de nuevo por emprender este viaje con nosotros y anunciar que empieza un nuevo capítulo para la CRL.
El 2021 traerá muchos cambios a la CRL, empezando por el equipo de Supercell encargado de la liga. El nuevo grupo incluirá a miembros del equipo de desarrollo de Clash Royale. A largo plazo, ¡este es un enorme triunfo para la CRL!
Esto quiere decir que, como nunca antes, el desarrollo de la liga irá parejo al del juego, y que posiblemente se incluirán más funciones relacionadas con la liga. Puede que incluso reconozcas a un par de rostros familiares que trabajarán en la CRL en 2021... ¡Seth y Drew!
Como es natural, el equipo estará formado por muchas otras personas, así que mandémosles un saludo fuerte a todas ellas y al equipo encargado de la CRL 2018-2020 ❤️.
Genial, un equipo nuevo, pero... ¿qué más cosas cambian?
En 2021, la Clash Royale League volverá a sus orígenes y será un formato de competición individual 1c1.
Todos los jugadores del mundo están invitados a jugar y ver la Clash Royale League.
Los 1000 mejores jugadores que queden en los primeros puestos de la clasificación global del juego podrán clasificarse cada mes.
¡La bolsa de premios para 2021 será de más de 1,6 millones de dólares estadounidenses!
Nuestro objetivo es crear una experiencia de eSports que refleje claramente cómo los jugadores de Clash Royale están viviendo el juego, así como abrir un camino para que jueguen de manera competitiva.
Al abrir las clasificatorias a los 1000 mejores jugadores cada temporada, esperamos crear un espacio en el que
todos
los jugadores, independientemente de donde vivan, puedan competir en la competición más importante de Clash Royale. En el 2021 lo que cuenta es el talento, y si lo tienes, ¡no hay nada que te impida convertirte en el campeón del mundo!
¡Presentamos los
duelos
! Un nuevo formato al mejor de 3 que retará a los jugadores a dominar varios mazos para convertirse en campeones. Este formato se asemejará más a lo que todos los jugadores de Clash Royale están acostumbrados.
Además, nos comprometeremos más que nunca a apoyar a nuestros organizadores de torneos terceros, ¡y eso incluye permitir a cualquier jugador de la CRL que participe en ellos!
¿CUÁNDO EMPIEZA?
¡El 4 de enero de 2021 empezará la nueva Clash Royale League!
Los jugadores competirán por trofeos en el desafío que durará toda esta temporada, y los 1000 mejores de la clasificación global avanzarán a la clasificatoria mensual en febrero.
Nos pondremos en contacto directamente con los jugadores que se clasifiquen a través de un mensaje en el juego.
La CRL de 2021 tendrá ocho temporadas, y cada una de ellas tendrá una clasificación mundial, una clasificatoria mensual y una final mensual que será retransmitida.
En enero de 2021 se proporcionarán más detalles, además de cómo participar.
CLASIFICATORIAS MENSUALES
Las clasificatorias mensuales otorgan premios en metálico a los 32 mejores jugadores (hay un desglose de la bolsa de premios más abajo).
La clasificación global anotará los puntos conseguidos en cada evento a lo largo del año.
A finales de septiembre, los 24 mejores jugadores con la puntuación más alta se clasificarán para competir en las finales mundiales de la Clash Royale League 2021.
En octubre, la clasificatoria de última oportunidad permitirá que los jugadores que tengan la siguiente puntuación más alta compitan por los ocho puestos restantes para las finales mundiales.
Las finales mundiales de la CRL 2021 verán a los 32 mejores jugadores luchar por ser coronados campeón del mundo y ganar su parte del millón de dólares estadounidenses de la bolsa de premios.
DESGLOSE DE LA BOLSA DE PREMIOS
PUESTOS DE LA CLASIFICATORIA MENSUAL
17.º-32.º: 1000 $
9.º-16.º: 1500 $
7.º-8.º: 2000 $
5.º-6.º: 3000 $
4.º: 4000 $
3.º: 6000 $
2.º: 10 000 $
1.º: 20 000 $
PUESTOS DE LAS FINALES MUNDIALES DE LA CLASH ROYALE LEAGUE 2021
17.º-32.º: 15 000 $
9.º-16.º: 25 000 $, 5.º-8.º: 35 000 $
3.º-4.º: 70 000 $
2.º: 100 000 $
1.º: 200 000 $
Los premios que se mencionan anteriormente están por determinar hasta que se publiquen las reglas oficiales de la Clash Royale League 2021.
¡Esperamos que tengas ganas de empezar! Hay montones de cambios que llegan a la CRL con la intención de hacerla mejor. Tardaremos un tiempo en acostumbrarnos a todos ellos, pero esperamos de verdad que compitas con una mente abierta para disfrutar de todo lo que el 2021 nos ofrece.
A partir de enero ofreceremos más información, así que no olvides seguirnos en Twitter @EsportsRoyaleES y Instagram @EsportsRoyaleEs para enterarte de todo.
Como siempre, gracias por ver la CRL y brindarle tu apoyo. ¡Estamos deseando verte en 2021!
¡Saludos!
El equipo de la CRL