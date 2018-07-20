¡Han llegado los Reclutas reales!
¡La nueva carta de los Reclutas Reales ya han llegado a la Arena!
Del 20 al 23 de Julio, ¡no te pierdas el Desafío de reclutas reales para obtener la oportunidad de desbloquear la carta antes que los demás!
Por 6 de Élixir, despliega a 6 reclutas reales lado a lado; y como tienen su escudo (como el Príncipe oscuro) son una excelente defensa contra los ataques más pesados.
No importa donde los despliegues, ¡siempre apareceran en línea por todo lo largo de la Arena!
Pero ¡Atención! No podrás desplegarlos en el lado opuesto de la Arena si queda aún alguna torre enemiga en pie.
¡Aprovecha su fuerza épica y crea defensas contra edificios como el Mortero!
Los Reclutas reales son una defensa ingeniosa contra las temibles Tres Mosqueteras
Ni el Zap ni la Bola de Nieve podrán eliminarlos; ¡pero si utilizas otros recursos como las flechas, el tronco o la Princesa, los verás desaparecer!
Sin embargo, ten en cuenta que son tropas de tierra, por lo que debes tener cuidado con aquellas tropas aéreas como la Horda de Esbirros o el Dragón Bebé.
¡Participa ahora en el Desafío y obtén los Reclutas reales!
Recompensas únicas:
1 victoria: 500 monedas de oro
2 victorias: 1000 monedas
3 victorias: 1500 monedas
4 victorias: 2000 monedas
5 victorias: 2500 monedas
6 victorias: 3000 monedas
8 victorias: 10x cartas de Reclutas reales
10 victorias: Cofre Relámpago
12 victorias: 800 cartas de Reclutas reales
¡Elige las 4 cartas que más te gusten en la elección y dale el resto a tu oponente, y ya estarás participando por la oportunidad de tener en tus manos los Reclutas reales!
Nos vemos en la Arena,
El Equipo de Clash Royale