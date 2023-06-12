CÓMO CONSEGUIR NIVELES DE ÉLITE (NIVEL 15)
Las mejoras del nivel de élite no seguirán el mismo patrón que los niveles 1 a 14, que requieren oro y cartas.
Para alcanzar el nivel de élite, solo necesitarás...
COMODINES DE ÉLITE
Obtendrás este nuevo objeto mágico a cambio de copias extras de tus cartas de nivel 14.
Todas las mejoras de los niveles 14 a 15 requerirán 50 000 comodines de élite. ¡Nada de oro!
PARECE MUCHÍSIMO...
¡Es que es muchísimo! El nivel de élite no es algo que todo el mundo vaya a desbloquear enseguida; además, por eso no hay contenido extra bloqueado en el nivel 15 (ejem, la evolución de las cartas).
El nivel de élite se ha diseñado como una experiencia más pasiva para los jugadores; algo que requiere tiempo, más que recursos.
Cuantas más cartas tengas con nivel 14, más comodines de élite obtendrás. Por eso, 50 000 no te parecerá tan abrumador mientras vas aumentando el nivel de toda tu colección.
¿A QUÉ VIENE ESTE CAMBIO EN LA MEJORA DE LAS CARTAS?
Cuando anunciamos por primera vez la llegada del nivel 15 en febrero, nuestra intención era que la mejora de las cartas se llevara a cabo a través de oro y cartas, como funcionan los demás niveles (como cuando añadimos el nivel 14).
Vimos multitud de comentarios en contra de añadir un nuevo nivel, sobre todo debido a la cantidad de oro que se necesita para mejorar las cartas al nivel máximo.
Por eso, decidimos rediseñar el concepto y emplear este nuevo método más pasivo. Es más lento, pero ya no hace falta tener suerte con el progreso de las cartas o ahorrar enormes cantidades de oro.
¿NO QUIERES ESPERAR?
El nivel de élite se ha diseñado como un sistema de progresión pasivo, de forma similar a las maestrías.
Si quieres usar objetos mágicos para mejorar tus cartas al nivel de élite, puedes hacerlo, pero estos son más efectivos a la hora de mejorar las cartas al nivel 14.
¿Tienes mucho oro? Puedes comprar cartas que ya hayas mejorado al nivel 14 para obtener comodines de élite.
CONVERSIÓN DE CARTAS
Cartas de nivel 14 (copias extras)
Carta común: 1 comodín de élite
Carta especial: 5 comodines de élite
Carta épica: 20 comodines de élite
Carta legendaria: 1500 comodines de élite
Carta de campeón: 4000 comodines de élite
Objetos mágicos
Comodín común: 1 comodín de élite
Comodín especial: 5 comodines de élite
Comodín épico: 20 comodines de élite
Comodín legendario: 1500 comodines de élite
Comodín de campeón: 4000 comodines de élite
Libro de cartas (de cualquier calidad): 5000 comodines de élite
El límite de comodines de élite es de 400 000.
Arriba puedes ver la tabla de conversión de comodines de élite y cómo obtenerlos.
PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN: 19 DE JUNIO
La evolución de las cartas y el nivel de élite llegan con nuestra próxima actualización. ¡Aún no están disponibles!