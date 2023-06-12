¡Es que es muchísimo! El nivel de élite no es algo que todo el mundo vaya a desbloquear enseguida; además, por eso no hay contenido extra bloqueado en el nivel 15 (ejem, la evolución de las cartas).

El nivel de élite se ha diseñado como una experiencia más pasiva para los jugadores; algo que requiere tiempo, más que recursos.



Cuantas más cartas tengas con nivel 14, más comodines de élite obtendrás. Por eso, 50 000 no te parecerá tan abrumador mientras vas aumentando el nivel de toda tu colección.

