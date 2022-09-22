CÓMO VER LAS FINALES DE CLASH ROYALE
¡Hola!
Hemos venido a entregarte tu tique para las finales mundiales de la Clash Royale League.
El evento se retransmitirá en directo en el portal del Clash Fest, donde podrás ver el evento e interactuar con él mientras ganas recompensas increíbles.
Enlace al portal: event.clashroyale.com/es/
Cuanto más interactúes, más recompensas podrás obtener, ¡y esto se aplica tanto a la retransmisión de Clash Royale como a la de Clash of Clans!
¿Qué puedes ganar? Echa un vistazo
Las fechas y horas del evento son las siguientes:
IMPORTANTE:
Para participar y obtener recompensas, tendrás que:
1) Registrarte con Supercell ID [Más información]
2) Ver la retransmisión en directo e interactuar para ganar los puntos necesarios para recoger las recompensas.
Conéctate ahora a tu cuenta de Supercell ID y prepárate para la acción.
Importante:
Al recoger una recompensa, puede pasar hasta 1 hora hasta que aparezca en el juego.
¡REGLAS DE LAS FIESTAS!
Hemos organizado algunas fiestas que tendrán lugar en sitios increíbles y en las que podréis disfrutar juntos de las finales.
Si estás cerca de alguno de estos lugares, no te pierdas esta oportunidad única en la que disfrutar del espectáculo con más gente.
Aquí encontrarás toda la información sobre las fiestas para ver las finales y dónde se celebrarán.
¡Buena suerte a todos los finalistas!
Tenemos muchas ganas de ver las finales contigo.
¡Nos vemos en la arena!