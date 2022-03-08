¡Llega el Royale Crown Down!
Celebra con nosotros el 6.º aniversario de Clash Royale en el evento de la comunidad más grande hasta el momento, ¡THE ROYALE CROWN DOWN!
Del 12 al 24 de marzo, todos los jugadores podrán unirse al evento escogiendo su equipo favorito capitaneado por un creador de contenido.
Participa en 3 desafíos del juego para ganar puntos, logros y recompensas y ampliar un tablero de Clash en constante evolución todos los días.
Podrás seguir el progreso de tu equipo en una clasificación mundial que se actualizará diariamente hasta el final de la competición.
DESAFÍOS EN EL JUEGO
Torneo real
Comienza el 12 de marzo a las 9:00 UTC.
Termina el 17 de marzo a las 9:00 UTC.
Entrada gratis. Sin reintentos.
Consigue todas las victorias posibles. Tienes un límite de 5 derrotas. Alcanza la cima de la clasificación y gana recompensas por el camino.
Desafío 2c2
Comienza el 17 de marzo a las 9:00 UTC.
Termina el 21 de marzo a las 9:00 UTC.
Consigue 9 victorias. Tienes un límite de 3 derrotas.
Entrada gratis. Reintento por 50 gemas (gratis con el Pass Royale).
¡Lucha con un amigo o un jugador aleatorio en este desafío 2c2! Se disputarán batallas 2c2 clásicas.
Desafío de elixir infinito de Legendaray
Comienza el 21 de marzo a las 9:00 UTC.
Termina el 25 de marzo a las 9:00 UTC.
Consigue 9 victorias y tienes un límite de 3 derrotas.
Entrada gratis. Reintento por 50 gemas (gratis con el Pass Royale).
¡Uno de los modos de juego más caóticos y queridos vuelve para este desafío especial! ¿Podrás mantener el ritmo?
¡CONOCE A LOS CAPITANES!
Equipo de la Mosquetera - ARTUBE CLASH
Equipo del Bárbaro - OUAHLEOUFF
Equipo del Montapuercos - BENIJU
Equipo del Duende - SIRTAG
Equipo del Mini P.E.K.K.A. - CLASHART
Equipo de la Montacarneros - JOJONAS
Equipo del Bebé dragón - GRAX
Equipo del Esqueleto - けんつめし (Kent)
Equipo de la Arquera - ORANGE JUICE
Equipo de la Bruja - YOSOYRICK
Equipo del Caballero - JUNE
Equipo del Mago - CLASH WITH ASH
RECOMPENSAS PARA TODO EL MUNDO
Juega a los desafíos para ganar puntos para tu equipo y desbloquea recompensas y logros exclusivos, como:
Una reacción única del espíritu sanador tras tu primera victoria en el Torneo Real.
¡Monedas mágicas distribuidas por los capitanes!
¡Y Sneaks Peeks de la próxima actualización!
LA GRAN SORPRESA
Además de gloria y prestigio eternos en la comunidad de Clash Royale, el equipo ganador recibirá una recompensa única y supersecreta.
¡ÚNETE A LA CELEBRACIÓN!
¡Descubre más información en la página web oficial de Royale Crown Down y suscríbete directamente con tu Supercell ID! Una vez hecho, el juego actualizará automáticamente tu progreso durante el evento.
¡Prepárate para la batalla de las batallas! ¡Nos vemos en la arena!