Aquí no acaba la cosa...

Durante Slash Royale, habrá regalos diarios en la tienda que en total suman 50 000 monedas de oro.

También tendrás la oportunidad de ganar hasta 50 000 monedas de oro en el desafío de mazo duplicado dorado (del 18 al 21 de octubre) y hasta 25 000 monedas de oro en las recompensas gratis del torneo mundial de triple elixir (del 22 al 26 de octubre).

¡En total podrás ganar más de 300 000 monedas de oro durante los 10 días que dura SLASH ROYALE!

¡Qué locura!

