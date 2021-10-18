¡QUE COMIENCE SLASH ROYALE!
¡El rey ha perdido la cabeza!
Del 18 al 26 de octubre podrás presenciar algo jamás visto en la historia de Clash Royale...
¡SLASH ROYALE!
¡TODO CUESTA LA MITAD!
Sí, has leído bien.
Durante los próximos 10 días, ¡mejorar cartas costará la mitad de oro!
Esto también se aplica a todos los niveles estelares.
¿A que es genial?
¡LA MAYOR FIEBRE DE ORO!
¿Necesitas oro para mejorar las cartas? ¡Genial!
Prepárate para la Gran Fiebre de oro, en la que podrás ganar hasta 200 000 monedas de oro según el nivel de tu arena.
¡REGALOS DIARIOS DE ORO Y MÁS!
Aquí no acaba la cosa...
Durante Slash Royale, habrá regalos diarios en la tienda que en total suman 50 000 monedas de oro.
También tendrás la oportunidad de ganar hasta 50 000 monedas de oro en el desafío de mazo duplicado dorado (del 18 al 21 de octubre) y hasta 25 000 monedas de oro en las recompensas gratis del torneo mundial de triple elixir (del 22 al 26 de octubre).
¡En total podrás ganar más de 300 000 monedas de oro durante los 10 días que dura SLASH ROYALE!
¡Qué locura!
FERIA DEL LIBRO
Por primera vez, podrás comprar varias ofertas de libros y acumularlos para poder mejorar todas las cartas que puedas.
¿Y todo esto a qué se debe?
Nadie tiene ni idea... ¿O sí?
El equipo de Clash Royale