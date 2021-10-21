Slash Royale está teniendo lugar en estos momentos y es una gran oportunidad para hacerte con todo el oro que necesites.

«Estoy en el nivel 13, ¿esto quiere decir que perderé puntos de XP si mejoro cartas ahora?»

¡Para nada!

Recibirás toda la experiencia que hayas acumulado mejorando y donando cartas mientras estabas en el rey de nivel 13.

Esto significa que es posible que puedas subir al rey de nivel 14 justo cuando salga la actualización.

Nada mal, ¿no?