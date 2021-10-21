PREPÁRATE....
Tras más de 5 años, 103 cartas y miles de millones de batallas, por fin ha llegado el momento...
¡EL NIVEL 14 ESTARÁ DISPONIBLE EN LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN!
¡A SUBIR DE NIVEL!
El objetivo del equipo de Clash Royale para 2021 es la progresión de los jugadores y la siguiente actualización no es ninguna excepción.
Con la llegada del nivel 14, el daño y la salud de las torres de las princesas y del rey será mayor, y también podrás mejorar tus cartas a un nivel más alto.
PROGRESIÓN MÁS RÁPIDA
También vamos a reducir los costes necesarios para subir de nivel del rey y mejorar cartas entre los niveles 11 y 13 para ayudar a los jugadores a subir de nivel más rápido que nunca.
NO HAY TIEMPO QUE PERDER
Slash Royale está teniendo lugar en estos momentos y es una gran oportunidad para hacerte con todo el oro que necesites.
«Estoy en el nivel 13, ¿esto quiere decir que perderé puntos de XP si mejoro cartas ahora?»
¡Para nada!
Recibirás toda la experiencia que hayas acumulado mejorando y donando cartas mientras estabas en el rey de nivel 13.
Esto significa que es posible que puedas subir al rey de nivel 14 justo cuando salga la actualización.
Nada mal, ¿no?
¿ESO ES TODO?
¡Para nada!
La próxima actualización trae muchas más cosas además del nivel 14, pero hemos jurado que no diríamos nada por ahora...
¡Compartiremos toda la información tan pronto como la tengamos en nuestro poder!
¡DESCUBRE TU NUEVO NIVEL DEL REY!
¡Calcula cuántos puntos de experiencia recibirás cuando salga la actualización!
¡Usa la función de predicción del nivel del rey de RoyaleAPI AQUÍ!