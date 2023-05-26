COSTE DE MEJORA AL NIVEL 15
¿Cuánto oro cuesta alcanzar el nivel 15?
Nada. Nothing. Niente. Un total de: cero unidades de oro.
Subir al nivel 15 no te va a costar absolutamente nada.
Os hemos escuchado: es cierto que introducir el nivel 14 ha hecho que subir tu mazo al nivel máximo sea más difícil debido al coste de oro.
¿Cómo se alcanza el nivel 15, entonces? Con comodines de élite.
NIVEL DE ÉLITE (Nivel máximo/Nivel 15)
Di adiós al nivel máximo: llega el nivel de élite.
El nivel de élite es el nivel más alto que puede alcanzar una carta. Es como el nivel máximo, pero suena mucho mejor.
Cuando una carta alcance el nivel 14, las cartas del mismo tipo que consigas a partir de ese momento se convertirán en comodines de élite, que podrás usar en cualquier carta de nivel 14 para avanzar hacia el nivel de élite.
TL;DR El nivel de élite es el nuevo nivel máximo.
¿DÓNDE ESTÁ EL TRUCO?
Con la llegada de las cartas de élite, ya no se seguirá recibiendo oro al obtener una carta repetida que haya alcanzado el nivel máximo.
PERO...
¡HABRÁ MÁS ORO PARA LOS JUGADORES!
Para evitar que al alcanzar la cantidad máxima de oro se pierda, vamos a triplicar la cantidad de oro disponible en el juego en la nueva actualización.
¡VUELVE SLASH ROYALE!
50 % de descuento en el coste de mejora de todas las cartas.
Hemos organizado un evento de Slash Royale para ponerte a punto antes de que llegue el nivel de élite.
Slash Royale estará disponible del 5 al 18 de junio.
MÁS INFORMACIÓN
Alcanzar el nivel de élite no es fácil. Es el nivel más alto que se puede conseguir, así que creemos que solo un número reducido de jugadores conseguirán cartas de nivel de élite. ¡Por eso son de élite!
Por esta razón, el nivel máximo que pueda usarse en el camino de leyendas seguirá siendo el 14 durante los primeros seis meses tras el lanzamiento del nivel de élite.
Se podrán usar las cartas de nivel de élite en las guerras de clanes y en el camino de trofeos.
El nivel máximo en la pestaña de eventos seguirá siendo el 11.
CARTAS DE NIVEL DE ÉLITE Y EVOLUCIÓN DE CARTAS
La evolución de las cartas no se limitará a las de nivel de élite, por lo que no necesitarás tener cartas de nivel de élite para evolucionar tus cartas.
Te lo contaremos todo más adelante...
La función aquí descrita está en proceso de desarrollo y puede diferir de la versión final.