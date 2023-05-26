Nada. Nothing. Niente. Un total de: cero unidades de oro.

Subir al nivel 15 no te va a costar absolutamente nada.



Os hemos escuchado: es cierto que introducir el nivel 14 ha hecho que subir tu mazo al nivel máximo sea más difícil debido al coste de oro.

¿Cómo se alcanza el nivel 15, entonces? Con comodines de élite.

