¡Llega Retro Royale!
¡Juega como si fuera 2017!
Desde el 12 hasta el 26 de marzo, viaja al pasado y juega a Clash Royale como si fuera la época en la que el fantasma real atormentaba la arena por primera vez. Usa una selección limitada de 80 cartas para avanzar por el camino de Retro Royale y ganar recompensas exclusivas.
Juega como en los viejos tiempos
¿Alguna vez te has preguntado como era Clash Royale en sus comienzos? Llega la oportunidad de que veas cómo era el juego antes de la llegada de las tropas de las torres, las evoluciones y los campeones.
Domina Retro Royale
La clasificación de Retro Royale tiene 30 escalones que conquistar. Cada victoria te acerca un poco más a la cima y te recompensa con oro y fichas de temporada. Alcanza el final del camino para desbloquear una reacción exclusiva de Retro Royale.
No te preocupes por las derrotas, ya que no harán que retrocedas. ¡Solo tendrás que dejarte llevar por la nostalgia!
Compite para alcanzar la gloria
Cuando alcances la Liga Competitiva, el rango en el que empieces dependerá de tu progreso en el camino de trofeos.
Después, tu puesto variará en función de los resultados que obtengas en Retro Royale, al igual que ocurre en la clasificación 2c2 y en el camino de leyendas. Sigue ganando para ascender en la clasificación y demostrar que dominas las estrategias clásicas.
Las batallas de Retro Royale no estarán disponibles en las partidas amistosas, así que aprovecha ¡y disfruta del evento antes de que sea tarde!
Insignias exclusivas
Tras el 26 de marzo, recibirás insignias en función del progreso que hayas realizado en Retro Royale:
Recibirás una insignia por ganar al menos una partida en la clasificación Retro.
Recibirás una insignia por alcanzar la Liga Competitiva.
Tienda de temporada Retro
Durante Retro Royale, la tienda de temporada ofrecerá estandartes únicos y una reacción. ¡No te olvides de gastar las fichas de temporada extras antes de que termine el evento!
La llegada de Retro Royale a la arena es algo muy emocionante para nosotros y queremos conocer tu opinión. Compártela en las cuentas oficiales de Clash Royale en redes sociales:
¡Prepárate para jugar como si estuviéramos en 2017!
¡Nos vemos en la arena!El equipo de Clash Royale