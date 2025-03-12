Cuando alcances la Liga Competitiva, el rango en el que empieces dependerá de tu progreso en el camino de trofeos.

Después, tu puesto variará en función de los resultados que obtengas en Retro Royale, al igual que ocurre en la clasificación 2c2 y en el camino de leyendas. Sigue ganando para ascender en la clasificación y demostrar que dominas las estrategias clásicas.

Las batallas de Retro Royale no estarán disponibles en las partidas amistosas, así que aprovecha ¡y disfruta del evento antes de que sea tarde!