Mantenimiento 04/11
Mañana, jueves 04/10, realizaremos un mantenimiento para introducir estos cambios en el juego:
CORRECCIÓN DE LA SUBIDA DE NIVELES
Tras la actualización, algunos jugadores recibieron más Puntos de Experiencia (XP) y Puntos Estelares de los que les correspondían. Esto provocó que algunos jugadores de nivel inferior ascendieran directamente al nivel 14 y/o recibieran una cantidad excesiva de Puntos Estelares.
Si te has visto afectado, recibirás una notificación en el juego después del mantenimiento y eliminaremos cualquier progreso extra.
Cualquier Punto de Experiencia o Estelar extra será eliminado.
Si has sido ascendido al nivel 14 de forma incorrecta, te bajaremos a tu verdadero nivel.
Si has desbloqueado algún Campeón, lo mantendrás, pero no podrás jugar con él hasta que alcances el Nivel 14.
Todos los niveles estelares que hayas subido desde la actualización serán revertidos y se te devolverá la cantidad correcta de Puntos Estelares.
NO eliminaremos los Puntos de Experiencia ni los Puntos Estelares que hayas ganado desde la actualización, solo los que te hayamos dado en exceso en la migración del 27 de octubre.
AJUSTES DE EQUILIBRIO (CAMPEONES)
Reina Arquera
El tiempo de recarga de la habilidad ha aumentado (11s -> 15s)
Duración de la habilidad reducida (3.5s -> 3s)
La Reina Arquera hizo una gran entrada en la Arena, demostrando ser un tanto demasiado poderosa.
El aumento del tiempo de recarga disminuirá su capacidad de usar la habilidad con demasiada frecuencia durante una batalla, de esa manera se reducirá su daño y será más fácil defenderla.
Rey Esqueleto
Aumento del daño (+14%)
Área de daño aumentada (+30%)
Inmune al empuje (excepto del Tronco)
De momento, el Rey de los Muertos tiene los huesos débiles y no logra encontrar su lugar en la Arena.
Su daño y área aumentados le permitirán disparar a los Duendes una sola vez, haciéndolo aún más efectivo contra las tropas de enjambre y recolectando almas más rápido en el proceso.