Tras la actualización, algunos jugadores recibieron más Puntos de Experiencia (XP) y Puntos Estelares de los que les correspondían. Esto provocó que algunos jugadores de nivel inferior ascendieran directamente al nivel 14 y/o recibieran una cantidad excesiva de Puntos Estelares.

Si te has visto afectado, recibirás una notificación en el juego después del mantenimiento y eliminaremos cualquier progreso extra.

Cualquier Punto de Experiencia o Estelar extra será eliminado.

Si has sido ascendido al nivel 14 de forma incorrecta, te bajaremos a tu verdadero nivel.

Si has desbloqueado algún Campeón, lo mantendrás, pero no podrás jugar con él hasta que alcances el Nivel 14.

Todos los niveles estelares que hayas subido desde la actualización serán revertidos y se te devolverá la cantidad correcta de Puntos Estelares.

NO eliminaremos los Puntos de Experiencia ni los Puntos Estelares que hayas ganado desde la actualización, solo los que te hayamos dado en exceso en la migración del 27 de octubre.