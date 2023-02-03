3 feb 2023
Blog – Clash Royale
Mantenimiento - 3 Febrero
🚨 ¡Hoy se hizo un mantenimiento! 🚨
Más información:
✅ Corrección para restablecer correctamente las tablas de clasificación locales del camino de leyendas tras el cambio de temporada.
✅ A partir de la próxima temporada, los multiplicadores de victorias del camino de leyendas se ajustarán para que coincidan con la liga máxima alcanzada en la temporada anterior (Liga 10 = x10 multiplicador de victorias, etc).
✅ Se ha mejorado los mazos de cartas del maestro para que coincidan correctamente con la arena de entrenamiento.
✅ Añadido el Touchdown al modo fiesta y nuevos desafíos de temporada.
✅ Actualizadas las demos de información de las cartas.
¡Mira el tweet oficial!
Nos vemos en la Arena,
El equipo de Clash Royale