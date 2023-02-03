Más información:

✅ Corrección para restablecer correctamente las tablas de clasificación locales del camino de leyendas tras el cambio de temporada.

✅ A partir de la próxima temporada, los multiplicadores de victorias del camino de leyendas se ajustarán para que coincidan con la liga máxima alcanzada en la temporada anterior (Liga 10 = x10 multiplicador de victorias, etc).

✅ Se ha mejorado los mazos de cartas del maestro para que coincidan correctamente con la arena de entrenamiento.

✅ Añadido el Touchdown al modo fiesta y nuevos desafíos de temporada.

✅ Actualizadas las demos de información de las cartas.



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