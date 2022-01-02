Aspecto para las torres de la almena del Foso de huesos y reacción del esqueleto gigante confundido.

1 libro de libros (completa el progreso de mejora de una carta).



1 moneda mágica (mejora de carta gratuita).



2 llaves de cofres (abre cualquier cofre de tus huecos al instante).



1 comodín legendario.



Comodines épicos.



Comodines especiales.



Comodines comunes.



40 000 de oro.



4 fichas de cambio.



Oro de la caja fuerte (hasta 25 000 de oro).



¡Las personas que tengan el Pass Royale también consiguen entradas ilimitadas a los desafíos especiales, un nombre exclusivo dorado y la opción de poner cofres en cola para abrirlos!