Temp. del Foso de huesos: Detalles y recompensas
¡Destruye torres para ganar coronas y desbloquear recompensas!
¡Hazte con el Pass Royale para desbloquear las recompensas y los beneficios de la temporada!
RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE
Aspecto para las torres de la almena del Foso de huesos y reacción del esqueleto gigante confundido.
1 libro de libros (completa el progreso de mejora de una carta).
1 moneda mágica (mejora de carta gratuita).
2 llaves de cofres (abre cualquier cofre de tus huecos al instante).
1 comodín legendario.
Comodines épicos.
Comodines especiales.
Comodines comunes.
40 000 de oro.
4 fichas de cambio.
Oro de la caja fuerte (hasta 25 000 de oro).
¡Las personas que tengan el Pass Royale también consiguen entradas ilimitadas a los desafíos especiales, un nombre exclusivo dorado y la opción de poner cofres en cola para abrirlos!
RECOMPENSAS GRATUITAS
¿No tienes el Pass Royale? Aun así, puedes conseguir estas recompensas gratis:
1 libro de cartas
ESPECIAL
1
cofre de comodines real
10 comodines épicos
20 comodines especiales
50 comodines comunes
2 llaves de cofres
33 cofres de coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)
1 COMODÍN LEGENDARIO
¡LOS JUGADORES QUE TENGAN EL PASS ROYALE TAMBIÉN PUEDEN RECLAMAR LAS RECOMPENSAS GRATUITAS!
Estas recompensas están disponibles para los jugadores de la arena 7 o superior.
¡En el juego puedes ver las recompensas que pueden conseguir los jugadores de las arenas 4, 5 y 6!